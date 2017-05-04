綠博外包廠商辦理 議員批活動無新意評價糟糕
［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府今年將綠色博覽會，移師於冬山河生態綠舟舉辦，但議員陳福山今在議會質詢時批評，今年綠博外包給單一廠商辦理，內容毫無新意，民眾評價非常糟糕，縣府要檢討；農業處回應，明年應該不會再將綠博外包給單一廠商，未來也將進行問卷調查，蒐集民眾意見，針對綠博進行檢討。
綠博於民國89年開辦，首屆在宜蘭運動公園舉行，之後在武荖坑風景區連辦16年，今年首度移師生態綠舟，活動於4月1日開幕，至14日結束，縣府希望利用生態綠鄰近市區，交通便利、區域拓展性及連結性較強等優勢，讓綠博更加活絡，順勢帶動冬山老街的發展。
今年綠博為期44天，活動場域涵蓋生態綠舟及周邊農田，合計32公頃，有大地藝術區、綠色聚落、綠競場、生態綠舟、水原綠境等5大主題區，設計金剛農夫地景藝術、彩繪稻田、獨木舟探險、綠舟尋寶、原住民文化體驗，縣府也與台鐵合作，辦理高齡80歲的CT273特甲級蒸汽火車開往綠博的噱頭，希望讓綠博人潮更加絡繹不絕。
但陳福山批評，今年綠博舉辦場地移至生態綠舟，民眾會有好奇心，覺得會有新鮮感，結果民眾對綠博評價非常糟糕，有人更覺得今年綠博辦得很爛，根本原因就是活動只外包給單一廠商，只有一間廠商根本無法辦好大型活動，縣府需要吸取失敗經驗好好檢討。
議員薛呈懿則提及，今年綠博深度根本不足，違背生態綠舟主要辦理生態活動與環境教育的理念，參觀人數雖然多，但如果沒有想辦法增加綠博對社會的影響，加強深度，即使今年有人潮，未來能帶來的遊客也非常有限，對接不上生態綠舟原先的經營定位，園區也會淪為一個沒有吸引力的大公園。
農業處副處長李新泰說，今年第一次在生態綠舟辦理綠博，也是在試水溫，園區內許多綠美化及步道的規畫還需要一、兩年的時間，才可以處理的更加完善，未來會發放問卷，蒐集民眾意見，針對綠博不足處進行檢討，也將逐步創新，增加活動的深度。
李新泰指出，單一廠商承辦綠博，確實需要檢討，未來會讓分工更細緻，交由承辦綠博活動各單位各自針對相關工程與活動進行發包，把活動辦得更好。
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標題：綠博外包廠商辦理 議員批活動無新意評價糟糕
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