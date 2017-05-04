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世大運帳篷餐廳遭疑高溫悶熱 市府官員霸氣回應...

2017-05-04  13:13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會教育委員會今早召開世大運場館及籌備進度專案報告，北市議員李慶元質疑世大運餐廳採用帳篷搭建，屆時炎夏高溫，加上3500名選手一起用餐，封閉式的帳篷會悶熱難耐，影響各國參賽選手的表現，北市府官員表示，室內溫度控制26度；李慶元聽聞後怒斥「胡說八道」，逼問官員若做不到誰要負責？世大運執行長蘇麗瓊展現魄力，直說「超過28度，我替他（指官員）負責」。

李慶元指出，以他協調處理位在建國高架橋下的建國玉市的空調設置經驗，當時計畫將玉市四周用帳逢圍起來，空調公司評估都無法控制溫度低於28度，不敢做空調，最後是架設隔絕式玻璃窗，現在夏天室外溫度35度，玉市內部量測還是高達30度。

李慶元問，是否有做過實驗？或是否有找空調公司評估做過報告？市府官員回答，有，有請空調計師計算過，可以將餐廳溫度控制26、27度。李慶元說，他當然希望做得到，如果做不到怎麼辦？帳篷溫度超過28要怎麼辦？誰負責？

對此，蘇麗瓊打包票，「若帳逢內溫度超過28度，我負責，若在26度，相關人員要記功。」蘇麗瓊表示，世大運帳篷餐廳已經搭好了，預計8月4日會實驗，會找人到場吃飯測試。

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  • 北市議員質疑，世大運選使餐廳採用帳篷搭建，高溫的夏日會讓帳篷悶熱難受；世大運執行長蘇麗瓊指餐廳已搭好，溫度會控制26至27度。（世大運組織委員會提供）

    北市議員質疑，世大運選使餐廳採用帳篷搭建，高溫的夏日會讓帳篷悶熱難受；世大運執行長蘇麗瓊指餐廳已搭好，溫度會控制26至27度。（世大運組織委員會提供）

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