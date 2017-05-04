通靈少女廣受國際好評 詹婷怡：不會曇花一現

2017-05-04 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕台劇《通靈少女》爆紅，完結篇收視率平均4.4，創下公視開台以來最高戲劇收視紀錄，同時也廣受海內外好評，國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員詹婷怡被問到此現象會不會是「曇花一現」？詹婷怡強調不會是曇花一現，但要「一部接一部」，帶動後續投資提升質與量。

民進黨立委鄭寶清今日在立院交通委員會質詢詹婷怡，詢問「通靈少女破紀錄，此事會是曇花一現？還是代表我們有新出路？」詹婷怡強調「我相信這個不會是曇花一現」，但她隨後指出，日後會一部接一部藉此帶動後續投資，NCC會要求播出自製節目比例，希望投資者和電視台可以真正提升量與質。

立委鍾佳濱則在質詢時詢問詹婷怡是否看過通靈少女？詹婷怡表示有看過，她認為從製作度來看有到位，故事有賣點，演員表現也還不錯。