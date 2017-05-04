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政院打臉考試院 再砍特任官等所得替代率

2017-05-04  13:10

〔記者李欣芳／台北報導〕考試院院會日前通過「政務人員退職撫卹條例修正草案」，函請行政院擬兩院會銜向立院提出退職政務人員年改版本，但行政院對考試版的版本所得替代率偏高有意見，政院今天在院會中打臉考試院，通過加註行政院所提退休替代率再降低的具體不同意見，由政院與考試院會銜函請立法院審議，要以「2案並陳」方式提出。

考試院版針對比照簡任級政務人員，即一般政務官的退休所得替代率，以年資35年為例，從80％分10年降為70％，至於特任級政務人員，即退休的特任官所得替代率從65％分10年降為55％，政院都不接受。行政院提出的加註意見仍將採年金改革國是會議版本，即比照簡任級政務人員替代率，以年資35年為例將從75％分15年降為60％、特任級政務人員替代率從65％分15年降為50％，政院將特任官的退休所得替代率砍得比公務員還低。

行政院今天由人事行政總處副人事長蘇俊榮說明政院版退休政務人員年改版本與考試院年改版本的差異之處。

行政院長林全表示，請人事行政總處會同考試院銓敘部對外妥為說明修法精神。另外，這次修正草案部分條文涉及年金改革行政院的不同意見，將以「2案併陳」方式辦理會銜作業。

這是繼3月底考試院與行政院兩院院會同步通過公務員與教育人員年改版本的修法之後，兩院再度就年改版本不同調，而這次政院以加註意見提出，回函建議考試院以2案併陳方式送出「政務人員退職撫卹條例修正草案」，也被視為在打臉考試院。

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  • 行政院長林全。（資料照，記者簡榮豐攝）

    行政院長林全。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 公務人員退休撫卹法 公務員退撫法草案 年金改革 所得替代率 特任官 考試院 行政院
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