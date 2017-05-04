| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

世大運開幕扁、馬同台? 北市府：歷任市長皆邀請

2017-05-04  12:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會教育委員會今早召開「2017世大運場館籌辦進度」專案報告，北市議員王鴻薇提問，世大運開幕參加貴賓邀請誰？擔任世大運執行長的市府秘書長蘇麗瓊回答。國外貴賓由FISU負責，北市府負責國外姐妹市與國內，歷任市長皆已發出邀請函，前市長陳水扁、馬英九以總統身分邀請，爭取到世大運的前市長郝龍斌也有邀請，現任總統蔡英文、行政院長林全等人也都在邀請名單之列。

王鴻薇表示認同，還諷刺說不要像台中市長林佳龍小鼻子、小眼睛，台中歌劇院開幕邀半天，催生歌劇院的人都不在，連設計的日本建築師伊東豐雄都不讓人講話，她認為爭取到世大運的人應該都受邀參加。

廣告
  • 台北市議會教育委員會今早召開專案報告，聽取北市府報告世大運場館籌辦進度。（記者蔡亞樺攝）

    台北市議會教育委員會今早召開專案報告，聽取北市府報告世大運場館籌辦進度。（記者蔡亞樺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世大運 陳水扁 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：世大運開幕扁、馬同台? 北市府：歷任市長皆邀請


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.