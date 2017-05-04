世大運開幕扁、馬同台? 北市府：歷任市長皆邀請

2017-05-04 12:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會教育委員會今早召開「2017世大運場館籌辦進度」專案報告，北市議員王鴻薇提問，世大運開幕參加貴賓邀請誰？擔任世大運執行長的市府秘書長蘇麗瓊回答。國外貴賓由FISU負責，北市府負責國外姐妹市與國內，歷任市長皆已發出邀請函，前市長陳水扁、馬英九以總統身分邀請，爭取到世大運的前市長郝龍斌也有邀請，現任總統蔡英文、行政院長林全等人也都在邀請名單之列。

王鴻薇表示認同，還諷刺說不要像台中市長林佳龍小鼻子、小眼睛，台中歌劇院開幕邀半天，催生歌劇院的人都不在，連設計的日本建築師伊東豐雄都不讓人講話，她認為爭取到世大運的人應該都受邀參加。