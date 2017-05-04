民進黨提執政週年成績單 對中國出口高於馬政府

民進黨今天召開執政一週年經濟成績表現記者會。（記者蘇芳禾攝）

2017-05-04 12:52

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨政府執政將屆滿週年，民進黨今天召開記者會，報告執政週年經濟成績表現。台灣GDP成長率也從國民黨執政後期的負成長轉為正成長，景氣燈號也從一片藍燈轉為綠燈，這都是新政府與全體國人共同努力的成果。民進黨發言人楊家俍也表示，外界唱衰民進黨，不過事實上對中國大陸的出口貿易，反而從國民黨執政的-11.5%成長至9.4%。

民進黨執政將滿周年，民進黨今天起至520前將由民進黨副秘書長徐佳青帶領發言人群召開「向人民報告」系列記者會。第一場公佈各項經濟成長表現，明天會公佈相關民調數據、下周公佈其他指標。民進黨也藉記者會呼籲，國民黨不要再杯葛包括前瞻基礎建設條例等重要法案，應理性監督實質討論，讓台灣經濟有快速發展的機會

發言人張志豪表示，馬英九執政後期104年第三、四季經濟成長率都是負成長，而新政府執政後，105年同期經濟成長率則提升到2.88%；景氣燈號也從過去國民黨執政連續「一片藍」的景氣低迷，上任後燈號回溫轉綠，已連續九個月都是綠燈，顯示經濟穩定。希望能夠從短期措施和中長期結構性改革，將台灣經濟帶上穩健成長之路，也透過經濟結構的改革，根本性解決國人所得偏低的問題。

發言人楊家俍表示，台灣是出口導向型國家，過去一年的出口成績也相當亮眼，馬英九105年執政時，第一季出口負成長衰退-12.1%，對比今年同期出口年增率上升到15.1%，可以感受到民進黨執政後的差異。其中，對中國大陸的出口貿易，也不如外界一再唱衰的論調，反而從國民黨執政的-11.5%成長至9.4%。

根據經濟部國貿局資料，我國對中國大陸（含香港）出口，自2015年2月開始一直是負成長，一直到2016年7月才開始正成長。2015年的對中出口總金額為1,125.4億美元，2016年對中出口總金額為1,123億美元。

在觀光業部分，楊家俍說，105年來台旅客為1069萬人次，較前一年增加25萬人次，日本、韓國與港澳旅客大幅成長，亞洲整體來台旅客人次持續攀高，尤其韓國高達34.3％，加上新南向政策陸續對東南亞國家開放免簽，未來來台人次也會有所成長。

在勞工議題部分，楊家俍進一步表示，與去年3月相比，今年失業人數減少一萬人，就業人數增加七萬六千人，而一例一休政策也使今年1、2月的加班費達到七年來增幅的最高紀錄，上漲12.5%。薪資也從過去國民黨執政的凍漲，到今年每人每月的經常性薪資成長1.35%。這些數字也代表政府過去一年相當重視勞工權益，不論是全力提升基本工資、加嚴七休一適用標準等，都反映在經濟數字中。

徐佳青最後舉國外經濟評比指出，根據瑞士世界經濟論壇（WEF）「2016-2017年全球競爭力報告」（The Global Competitiveness Report 2016-2017），在138個受評比國家，我國排名第14，較上年進步1名。台灣全球競爭力排名從2008年的17名一路進步到14名，台灣在亞洲地區的角色的可以更強化。美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）公布的經濟自由度報告，看到投資環境也有所改善，台灣從2008年的25名上升至11名，遠遠超越韓國的27名。

而今天立法院今天重審前瞻基礎建設特別條例草案，繼昨天敲鑼打鈸杯葛讓議事空轉，今天則是加入吹哨、汽笛喇趴聲繼續杯葛。徐佳青表示，「前瞻建設計畫」中的數位、綠能建設，更能帶動經濟發展的速度，是經濟發展重要的燃料。呼籲國民黨不要杯葛「前瞻條例」的審查，讓台灣經濟有快速發展的機會。

至於婚姻平權和原住民傳統領域等人權問題是否也會列入周年政績記者會，徐佳青說，個別議題正在進行中，目前沒有具體成果可以說明。