謝長廷投書日媒：台灣不加入ＷＨＯ將構成深刻威脅

駐日代表謝長廷。（資料照，駐日特派員張茂森攝）

2017-05-04 12:27

〔駐日特派員張茂森／東京四日報導〕台灣駐日代表謝長廷在日本「朝日新聞」電子報上投書指出，台灣如被排擠在世界衛生組織（ＷＨＯ）之外，世界保健衛生網將出現大的漏洞，對人類健康也將形成重大威脅。

投書指出，台灣在國際社會的廣泛支持下，○九年獲得ＷＨＯ的邀請以觀察員的身分出席大會，在ＷＨＯ大會或是其相關技術性會議上，台灣也積極支援在醫療、衛生等各方面面臨問題的國家，共周實現ＷＨＯ的目標。

謝長廷在投書中強調，台灣管轄台北飛航區域，在這個飛航區域上，每年有六千萬人以上的旅客進出，其中有六百萬人以上的台日旅客往來，如果ＷＨＯ缺少了台灣，像ＭＥＲＳ（中東呼吸器症候群）、伊波拉出血熱、支卡熱等感染症發生，將有迅速擴大的危險，台灣同時也是候鳥必經之路，禽鳥病毒發生的擴大也不容輕視。

蔡文總統最近在接受路透社記者的採訪時也強調，ＷＨＯ不是政治性組織，而是關心世界各國人民健康的機構，台灣願意對國際事務做積極的貢獻，以台灣兩千三百萬人民的健康和衛生的觀點，台灣也有必要參與ＷＨＯ。

謝長廷指出，台灣有必要參加ＷＨＯ，同時ＷＨＯ也不能缺少台灣，從過去台灣參與ＷＨＯ活動八年以來，台灣和他國分享經驗，在即時通報和取得疫情等，都有良好的貢獻，今後台灣對ＷＨＯ的持續參與，始可為實踐ＷＨＯ的ＳＤＧ３而和世界各國共同努力。