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大觀自救會包圍林全討公道？ 徐國勇：他們佔用國土
2017-05-04 13:10
〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全今早乘車前往行政院途中，遭數十名大觀自救會成員包圍，北市警獲報後派出快打部隊支援脫困。行政院發言人徐國勇表示，自救會的行為造成了公共危險，更指他們是佔用了國家土地
大觀自救會為大觀社區部分民眾組成，2002年北縣府將大觀社區規劃為都市計劃社福用地，並於2016年5月開始強制執行，自此居民便組成自救會進行抗爭。
但徐國勇解釋，大觀自救會成員使用的地為國有土地，在馬政府時期便針對在該地開店營業、出租、一人佔用多戶等三類型起訴，法院也判決將土地還給國家且三審定讞，非上述三類者則由政府持續協商。
徐國勇強調，法院已經判決要將土地歸還國家，總統府人權委員會審議也無人權問題，當中的弱勢者也已安排由社福機構處理。至於自救會包圍林全車隊的行動，政院認為不妥，警方將依法處理。
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