| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

「早安！你有看過這個人嗎？」藍委痛批網路霸凌將提告

2017-05-04  12:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委因連日阻擋審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，被人製作「早安！你有看過這個人嗎？」網路文宣廣傳。今日立法院國民黨團特召開記者會強調，遭人抹黑「網路霸凌」，將保留法律追訴權，立委顏寬恆則批，會對造謠者提告。

國民黨立委江啟臣指出，網路上出現抹黑國民黨立委的文宣，對此要嚴正抗議，上週總統蔡英文才很生氣指示要做好溝通，結果國民黨立委卻遭到網路霸凌，綠營執政縣市的藍委都被製作「早安文宣」，說你認識這個人嗎，當然大家當然都認識，但內容是在造謠。

國民黨立委顏寬恒說，要嚴厲譴責網路造謠的人，一定要把人揪出來，有人在惡意改圖在對他抹黑，這已涉及毀謗，將會提告處理。

「我就是受害者！」國民黨立委呂玉玲說，在網路群組上被人廣傳、下載，惡意中傷栽贓，個人對地方建設是全力支持，但不能舉債及沒有監督機制，希望政府要有誠意說清楚、講明白，不要在那栽贓抹黑。

廣告
  • 立法院國民黨團召開記者會，痛批遭人抹黑「網路霸凌」，藍委顏寬恒（左二）表示將對惡意改圖提告。（記者陳鈺馥攝）

    立法院國民黨團召開記者會，痛批遭人抹黑「網路霸凌」，藍委顏寬恒（左二）表示將對惡意改圖提告。（記者陳鈺馥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 文宣 網路霸凌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：「早安！你有看過這個人嗎？」藍委痛批網路霸凌將提告


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.