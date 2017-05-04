「早安！你有看過這個人嗎？」藍委痛批網路霸凌將提告

2017-05-04 12:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委因連日阻擋審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，被人製作「早安！你有看過這個人嗎？」網路文宣廣傳。今日立法院國民黨團特召開記者會強調，遭人抹黑「網路霸凌」，將保留法律追訴權，立委顏寬恆則批，會對造謠者提告。

國民黨立委江啟臣指出，網路上出現抹黑國民黨立委的文宣，對此要嚴正抗議，上週總統蔡英文才很生氣指示要做好溝通，結果國民黨立委卻遭到網路霸凌，綠營執政縣市的藍委都被製作「早安文宣」，說你認識這個人嗎，當然大家當然都認識，但內容是在造謠。

國民黨立委顏寬恒說，要嚴厲譴責網路造謠的人，一定要把人揪出來，有人在惡意改圖在對他抹黑，這已涉及毀謗，將會提告處理。

「我就是受害者！」國民黨立委呂玉玲說，在網路群組上被人廣傳、下載，惡意中傷栽贓，個人對地方建設是全力支持，但不能舉債及沒有監督機制，希望政府要有誠意說清楚、講明白，不要在那栽贓抹黑。