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林揆上班途中遭圍 政院批作法不當：將依法處理

2017-05-04  12:11

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天上午8時許離開台北市的住家，準備前往行政院上班時，行經北市大安區濟南路三段的巷弄，遭到板橋大觀自救會成員攔車後包圍抗議，負責維安行政院長車隊的保六警察立即通報北市警方，迅速在3分鐘後排除圍堵，雖然讓林全車隊順利脫困，不過，行政院事後質疑大觀自救會成員圍堵林全的做法是不應該的行為。

行政院發言人徐國勇表示，大觀自救會成員今天圍堵林院長，使院長的座車受到損害，自救會成員還以交通錐丟林院長的座車，警政單位將依法處理。

林全在遭圍堵狀況排除後仍前往行政院，主持上午的院會，徐國勇在行政院院會後表示，林全院長目前是住在自己的住處，比較有維安上的困難，今天上午大觀自救會成員以不適當方法阻撓林全院長的車隊前行，這是不應該的行為，並會造成公共等危險，警方將依法處理。

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  • 林揆（圖）上班途中遭攔車，政院批不當，警方將依法處理。（資料照，記者簡榮豐攝）

    林揆（圖）上班途中遭攔車，政院批不當，警方將依法處理。（資料照，記者簡榮豐攝）

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