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藍綠衝突、前瞻審查停擺 召委宣布休息 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
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國民黨杯葛前瞻條例 議事空轉一上午

立法院經濟委員會4日審查前瞻建設條例草案，藍綠衝突。（記者簡榮豐攝）

2017-05-04  12:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟六個聯席委員會今繼續審查「前瞻基礎特別條例草案」，歷經昨議事空轉一天，立法院國民黨團今仍強力杯葛，議事停擺一個上午。會議主席、召委高志鵬兩度宣布休息，前瞻條例審查目前仍無任何進度。

高志鵬上午9時宣布開會後，國民黨立委立刻一擁而上，在主席台前以吹哨、鳴汽笛喇叭、敲桌等高分貝大鬧會場，藍綠立委也爆發零星拉扯，會議開始僅2分鐘，高志鵬就宣布休息。

高志鵬上午11時許再度回到主席台，國民黨立委見狀立刻衝上前，高喊「有異議」，還與守在主席台前的綠委數度推擠。高志鵬表示，若國民黨有異議可程序發言，讓會議進行，不過國民黨立委不埋單，仍堅持要「退回」前瞻條例，雙方僵持不下。高志鵬因此二度宣布休息，但部分民進黨立委情緒已快按奈不住。

期間，立院民進黨團總召柯建銘與國民黨團總召廖國棟等人進行溝通，但雙方沒有共識，會議仍持續停擺。

立法院經濟委員會4日審查前瞻建設條例草案，藍綠衝突。（記者簡榮豐攝）

立法院經濟委員會4日審查前瞻建設條例草案，藍綠衝突。（記者簡榮豐攝）

立法院經濟委員會4日審查前瞻建設條例草案，藍綠衝突。（記者簡榮豐攝）

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