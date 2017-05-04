藍綠衝突、前瞻審查停擺 召委宣布休息
2017-05-04 12:03
黃昭順與管碧玲拉扯。（記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕立法院經濟6個聯席委員會今繼續審查「前瞻基礎特別條例草案」，但立法院國民黨團強力杯葛，要求「退回」草案；藍、綠衝突下，雙方仍無共識、議會停擺，召委高志鵬稍早宣布休息。
國民黨杯葛前瞻建設條例草案審查，民進黨立院黨團總召柯建銘雖然與國民黨立院黨團總召廖國棟等人溝通，但雙方依舊沒有共識，藍、綠衝突下，議會再停擺。
藍、綠衝突。（記者簡榮豐攝）
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