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「年輕定義未來」 趙天麟釋出首支高市長競選影片

有意競選高雄市長的立委趙天麟，4日公布首支初選電視廣告「年輕定義未來」，指出從歐美、亞洲到台灣，民選首長年輕化是世界趨勢。（記者張嘉明攝）

2017-05-04  11:43

〔記者鄭鴻達／台北報導〕高雄市長選戰升溫，民進黨立委趙天麟今釋出首支高雄市長選戰之廣告影片，並定調為「年輕定義未來」，影片內容涵括新竹市長林智堅、美國前總統歐巴馬、加拿大總理賈斯汀、法國總統參選人馬克宏等青壯世代政治領袖，為自身參選定位與期許。

從39歲當選新竹市長的林智堅、39歲當選大阪府知事橋下徹、43歲當選加拿大總理的賈斯汀‧杜魯道、39歲通過首輪選舉，有望成為史上最年輕法國總統的馬克宏、46歲當選英國大倫敦市市長的薩迪克‧汗，到甫卸任的美國總統歐巴馬等國內外知名青壯政治領袖，連袂出現在趙天麟首支競選廣告。

趙天麟指出，首支廣告命名為「年輕定義未來」，他是62年次，是目前有意參與民進黨高雄市長黨內初選最年輕者，明年若代表民進黨參選，將是45歲，他將在高雄市，用全新、新穎、創新突破的方式，以及無框架、包袱的競選型態，預告未來的執政風格。

趙天麟表示，他將以路跑、親子藝文活動及政見發表來競選，去除無謂的文宣、看板等方式，端出最優質的政治牛肉、初選風格，獻給長期支持民進黨的高雄市民，如此並非特立獨行，而是符合世界潮流，也用影片中的青壯世代領袖，告訴大家「年輕定義未來」。

趙天麟表示，他願以創新方式，帶領國家及高雄突破悶經濟與政治僵局，是年就是一種價值，年輕定義未來，邁向新經濟，高雄人值得再次繁榮，本支廣告將於4日19時58分，於各大新聞台首度聯播，並將在5日19時，於高雄中正高工籃球場的首場萬人造勢晚會播出。

負責本影片拍攝的橄欖枝基金會設計總監林士勛表示，他希望此影片由高雄在地團隊負責，才能有在地感動，也希望以此為這城市做更多，攝影團隊都是七年級生，過去都在中、北部求學、工作，後來都回高雄扎根，因此希望拍高雄出在地人對年輕聲音的選擇。

趙天麟首支競選廣告

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  • 民進黨立委趙天麟，釋出高雄市長選戰首支CF。（記者鄭鴻達攝）

    民進黨立委趙天麟，釋出高雄市長選戰首支CF。（記者鄭鴻達攝）

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