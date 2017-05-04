「年輕定義未來」 趙天麟釋出首支高市長競選影片
有意競選高雄市長的立委趙天麟，4日公布首支初選電視廣告「年輕定義未來」，指出從歐美、亞洲到台灣，民選首長年輕化是世界趨勢。（記者張嘉明攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕高雄市長選戰升溫，民進黨立委趙天麟今釋出首支高雄市長選戰之廣告影片，並定調為「年輕定義未來」，影片內容涵括新竹市長林智堅、美國前總統歐巴馬、加拿大總理賈斯汀、法國總統參選人馬克宏等青壯世代政治領袖，為自身參選定位與期許。
從39歲當選新竹市長的林智堅、39歲當選大阪府知事橋下徹、43歲當選加拿大總理的賈斯汀‧杜魯道、39歲通過首輪選舉，有望成為史上最年輕法國總統的馬克宏、46歲當選英國大倫敦市市長的薩迪克‧汗，到甫卸任的美國總統歐巴馬等國內外知名青壯政治領袖，連袂出現在趙天麟首支競選廣告。
趙天麟指出，首支廣告命名為「年輕定義未來」，他是62年次，是目前有意參與民進黨高雄市長黨內初選最年輕者，明年若代表民進黨參選，將是45歲，他將在高雄市，用全新、新穎、創新突破的方式，以及無框架、包袱的競選型態，預告未來的執政風格。
趙天麟表示，他將以路跑、親子藝文活動及政見發表來競選，去除無謂的文宣、看板等方式，端出最優質的政治牛肉、初選風格，獻給長期支持民進黨的高雄市民，如此並非特立獨行，而是符合世界潮流，也用影片中的青壯世代領袖，告訴大家「年輕定義未來」。
趙天麟表示，他願以創新方式，帶領國家及高雄突破悶經濟與政治僵局，是年就是一種價值，年輕定義未來，邁向新經濟，高雄人值得再次繁榮，本支廣告將於4日19時58分，於各大新聞台首度聯播，並將在5日19時，於高雄中正高工籃球場的首場萬人造勢晚會播出。
負責本影片拍攝的橄欖枝基金會設計總監林士勛表示，他希望此影片由高雄在地團隊負責，才能有在地感動，也希望以此為這城市做更多，攝影團隊都是七年級生，過去都在中、北部求學、工作，後來都回高雄扎根，因此希望拍高雄出在地人對年輕聲音的選擇。
趙天麟首支競選廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 補習班追問林奕含案 傳陳星這麼說...
- 20秒遭徐曉冬KO 太極宗師：若用內力他會死...
- 「可寫林奕含」政策大轉彎 名嘴嗆「政府用公文鞭她的屍」
- 白天至黑夜 YSL粉餅恆久完美
- 「不是女的就揍妳」失控男恐嚇高鐵女車長 拘役30天
- 一夫三妻！ 休第三任老婆 第二任扶正
- 癌症時鐘快轉12秒！大腸癌蟬聯9年癌症之首
- 陳奕當孝子秀手技 母親節禮物送這個
- 梅伊指控歐盟威脅英國 試圖影響大選
- 林奕含之死 民代指補教師陳星害的
- 明年「公斤」重新定義 這個產業恐受衝擊
- 唯一非日籍入選 台灣「草蝦之父」獲日名譽會員
- 〈健康充電站〉攝護腺癌衛教講座
- 火車變身科學列車 今停靠台東及關山站
- 持續施壓北韓 美軍再射洲際飛彈
- MLB》沒品襪迷「黑鬼」問候瓊斯 紅襪：純屬個案
- 以色列影后新郎落跑 硬要嫁
- 破解「大王」 蔡明晉最有心得
- 為何離開宮廟？ 索非亞透露主要原因...
- 「八十八顆芭樂籽」 震撼加拿大音樂週
- 販毒換進口車 國產車淪毒品庫
- 車震高一女 補教狼師被起訴
- 瑤瑤重訓當公主 王大陸變狼人
- 龍眼蜜大減產 蜂農教你辨真偽
- 飆股保證班 磐石會今年明牌是偉詮電？
- 天鉞電公告每股配2元 第一季毛利率創歷史新高
- 19歲就打職棒 許禹壕熬二軍5年開轟
- 金管會︰當沖降稅 日均量增15％
- 希拉蕊︰普廷與柯米 害我敗選
- 新竹難玩難吃？ 縣市政府卯勁推好料
- 班機誤點連非洲都不如！郭董大將砲轟強國航空
- 羅東極限運動場成塗鴉牆 民代要文化局好好管管
- MLB》裁判零容忍 金鶯投手失投砸紅襪遭趕出場（影音）
- 沙門氏菌來了 家有幼童勤洗手
- 科技部4年20億 催生機器人創新基地
- 自由廣場》小貿易商提醒央行總裁
- 「首輪新秀」頭銜 不再困擾張閔勛
- 誘姦疑雲南市警組專案小組追查 警仍聯絡不上作家父
- 三星砸26.4億美元 擴產DRAM
- 母親節表愛意 台南洋桔梗尚水
標題：「年輕定義未來」 趙天麟釋出首支高市長競選影片
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email