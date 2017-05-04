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500億融資保證 政院宣布挺進新南向政策

2017-05-04  11:55

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文政府積極推動新南向政策，今天行政院院會由閣揆林全聽取「新南向工作執行進度及滾動檢討」報告，政院會後宣布將由農業信用保證基金、中小企業信用保證基金與海外信用保證基金三大信保基金首次合作，共提供500億元保證融資總額度，以提供台商前往新南向國家投資所需資金。

林全在院會後表示，新南向政策是目前非常重要的施政工作，一定要務實推動，特别是在加強新南向國家的經貿關係、人才交流及強化區域合作方面，各部會在業務範圍內能多作思考與籌劃，並配合經貿談判辦公室的政策規劃來執行。

為展現更具體的政策績效，林全也請相關部會集中資源妥善規劃推動核心項目，聚焦在產業人才、醫衛合作與產業鏈發展、創新產業合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平台等「五大旗艦計畫」，希望在各部會的籌劃下，能有亮點核心工作。

政院宣布的500億元保證融資總額度，分別由農業信用保證基金匡列10億元、中小企業信用保證基金20億元與海外信用保證基金20億元，總計50專款，合作提供這500億元保證融資總額度。

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  • 政院宣布共提供500億元保證融資總額度，以提供台商前往新南向國家投資所需資金。圖為行政院長林全。 （資料照，記者簡榮豐攝）

    政院宣布共提供500億元保證融資總額度，以提供台商前往新南向國家投資所需資金。圖為行政院長林全。 （資料照，記者簡榮豐攝）

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