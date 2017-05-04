別再有下個房思琪！綠委提案增列「防狼師條款」
2017-05-04 11:42
民進黨立委陳亭妃等人提案修法，加強補教界師資監督機制（記者彭琬馨攝）
〔記者彭琬馨／台北報導〕才女作家日前自殺身亡，引發社會輿論抨擊補教界性侵亂象。除時代力量立委洪慈庸提案推動補教界實名化外，民進黨立委陳亭妃上午也召開記者會表示，將提案修法補強補教師資的監督機制，未來補教界聘用師資前，應將身分證明文件、學經歷與警察刑事紀錄證明書等資料，呈報中央主管教育機關核備，若未遵守可能觸犯相關罰則。
民進黨立委陳亭妃、莊瑞雄、何欣純上午共同召開記者會。陳亭妃表示，過去針對補教界的管制大多透過「不適任教師通報系統」與「短期補習班設立及管理準則」兩個系統，當前辦法中規定，聘用補教師資前應將相關身分經歷資料送至地方政府核備的作法，經常因為法律位階不夠高、沒有強制力，無法實質落實監督；陳亭妃說，自己跟作家爸爸都是很好的朋友，盼能透過提案修法提高法律位階，以落實補教師資聘用的監督機制。
何欣純也提到，目前能查詢「不適任教師通報系統」的人員僅限縮於各學校機關，此次修法也放寬能查詢系統的人員身分，讓資訊更公開透明；何欣純表示，教育部說要用半年時間將跨部會資料彙整到「不適任教師通報系統」，實在「太慢了」，呼籲教育部應立即召開緊急會議，將各部會資料盡速彙整，同時呼籲補教界應協助教育部建立相關資料庫。
陳亭妃表示，目前法案已完成連署，會以最快速度在教委會排案，希望能盡快修法通過。
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