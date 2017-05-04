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兩岸關係蔡英文提「三新」國民黨諷抱薪救火

2017-05-04  11:44

〔記者施曉光／台北報導〕針對蔡英文總統日前接受媒體專訪針對拋出「三新」議題，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日召開「三新根本抱薪救火！」記者會，他表示，冰凍三尺非一日之寒，平常結凍的兩岸關係如果只想就此破冰，根本緣木求魚。

洪孟楷並質疑，蔡英文的「三新」概念，根本就是抱薪救火、杯水車薪又無法釜底抽薪的「三薪」，一廂情願式的喊話，無助兩岸關係的進展，難道蔡英文要將2300萬人的發展都賠下去嗎？

洪孟楷表示，蔡英文說要維持現狀，卻又屢次透過媒體發言強硬又無新意的說法，一方面否定過去8年馬政府努力的成果，另一方面又持續挑釁對岸，根本無助解決僵局。

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  • 國民黨文傳會副主委洪孟楷。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨文傳會副主委洪孟楷。（資料照，記者簡榮豐攝）

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