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完成大工程！段宜康：公務員退撫法今預計完成初審

2017-05-04  11:39

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今天繼續審查「公務人員退休撫卹法」草案，會議主席、民進黨立委段宜康說表示，預期今天能完成初審，完成一件大工程。

根據《聯合報》報導，段宜康表示，昨天主持完會議，回到家已經午夜12時，打開手機發現有150通不認識的未接來電；他直言，若這樣大家能夠宣洩不滿，也能接受。

對於今天的進度，段宜康說，所有條文最後還要討論，看能否達成共識，若不能達成共識，會送到院會協商，預計今天能完成初審。

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  • 民進黨立委段宜康說表示，預期今天能完成初審，完成一件大工程。（資料照，記者陳志曲攝）

    民進黨立委段宜康說表示，預期今天能完成初審，完成一件大工程。（資料照，記者陳志曲攝）

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