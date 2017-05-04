領月退者若失蹤 藍委王育敏：不得停發

2017-05-04 11:22

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今繼續逐條審查「公務人員退休撫卹法草案」。國民黨立委王育認為，若是領取者失蹤時，只要家屬已辦理失蹤登記，還能繼續領取，不得停發。

各版本的草案均規定，若支領月退休金或月撫卹金、遺屬年金的當事人，在行蹤不明或發放機關無法聯繫時，應暫停發放。

但王育敏認為，這些人的家屬可能要靠這筆錢維生，若因當事人失蹤就停領，對於家屬的傷害非常大。她要求，若其家屬已辦理失蹤登記，就應繼續發放，不得暫停。

王育敏為此多次發言，拖延近1小時。不過召委段宜康最後仍裁示，就依考試院版草案，只要支領月退休金或月撫卹金、遺屬年金的當事人，在行蹤不明或發放機關無法聯繫時，就應暫停發放。

銓敘部解釋，目前有這種辦理失蹤登記狀況的，只有1個個案。