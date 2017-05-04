| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
藍綠衝突、前瞻審查停擺 召委宣布休息 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

領月退者若失蹤 藍委王育敏：不得停發

2017-05-04  11:22

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今繼續逐條審查「公務人員退休撫卹法草案」。國民黨立委王育認為，若是領取者失蹤時，只要家屬已辦理失蹤登記，還能繼續領取，不得停發。

各版本的草案均規定，若支領月退休金或月撫卹金、遺屬年金的當事人，在行蹤不明或發放機關無法聯繫時，應暫停發放。

但王育敏認為，這些人的家屬可能要靠這筆錢維生，若因當事人失蹤就停領，對於家屬的傷害非常大。她要求，若其家屬已辦理失蹤登記，就應繼續發放，不得暫停。

王育敏為此多次發言，拖延近1小時。不過召委段宜康最後仍裁示，就依考試院版草案，只要支領月退休金或月撫卹金、遺屬年金的當事人，在行蹤不明或發放機關無法聯繫時，就應暫停發放。

銓敘部解釋，目前有這種辦理失蹤登記狀況的，只有1個個案。

廣告
  • 國民黨立委王育敏表示，若是領取月退者失蹤時，只要家屬已辦理失蹤登記，還能繼續領取，不得停發。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨立委王育敏表示，若是領取月退者失蹤時，只要家屬已辦理失蹤登記，還能繼續領取，不得停發。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公務人員退休撫卹法草案 年金改革 王育敏
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：領月退者若失蹤 藍委王育敏：不得停發


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.