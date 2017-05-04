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前瞻遭杯葛 林全：少數人刻意誤導 讓國家空轉

2017-05-04  11:11

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院經濟等聯席會昨審查行政院所提「前瞻基礎建設計畫特別條例草案」，因朝野爭論陷入空轉，行政院長林全今天上午對部分在野黨立委的誤解與強力杯葛導致審查進展並不順利感到遺憾。他批評少數有心人士刻意誤導下，社會上出現很多似是而非的說法，不僅造成民眾誤解，更使得計畫推展過程十分困難，讓國家陷於空轉和內耗。

林全上午主持行政院院會時表示，為了導正視聽，並讓人民充份了解，行政團隊應主動將之當成重要政策。請各主政機關針對不實批評在第一時間澄清與說明，並主動積極透過網路與大眾傳播媒體，以淺顯易懂方式介紹各項計畫的內容與效益，爭取民眾支持。

他說，尤其與「前瞻基礎建設計畫」相關的各部會，請針對相關業務主動對外妥善說明計畫的效益、本質與效果，希望透過民意凝聚的方式，促使計畫儘速實現。

林全指出，前瞻基礎建設的五大項目，著眼於國家未來發展的需要，目的是為整個國家的綠能、科技、高品質與高抗災的生活環境。其中幾項關鍵工作在前瞻基礎建設計畫裡面，經過完整長時間的規劃評估，並涉及避免浪費和外界所批評蚊子館的相關機制，創造民眾最大福祉作為原則，並沒有為了政治利益綁樁或區分藍綠，也不會任意舉債破壞財政紀律。

林全表示，在未來執行時，也會以審慎周延的方式，以對環境造成最小影響下推動，在環評沒有通過前，也不會執行任何計畫，更不會有大量迫遷的情形。

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  • 林全對部分在野黨立委的誤解與強力杯葛導致審查進展並不順利感到遺憾。（資料照，記者簡榮豐攝）

    林全對部分在野黨立委的誤解與強力杯葛導致審查進展並不順利感到遺憾。（資料照，記者簡榮豐攝）

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