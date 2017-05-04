藍委杯葛前瞻 吳敦義致敬還大讚具有戰鬥力

2017-05-04 11:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委連日在立法院杯葛審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，前副總統吳敦義今日專程至立院參加國民黨黨團大會，他受訪大讚35席藍委具有戰鬥力，特地來此向他們致敬，更痛批民進黨執政是「奪權有術、治國無方！」

吳敦義受訪表示，他自己擔任過三屆立法委員，也當過黨秘書長，與立院黨團是一體的，過去國民黨執政許多有利民生的議案都順利通過，也派人去談過ECFA協議，呼籲國家要拚經濟，不要拚清算。

針對黨中央與黨團不合，未能給予黨團足夠奧援，吳也說，國民黨立委是艱苦靠自己累積民眾信任而得到支持，來立法院向他們致敬，黨中央有沒有提供足夠奧援很難說，現在黨產被清查，黨要度日也很困難，恐怕難度比較高一點，現在最怕的是黨沒有明天，如果有希望，奧援也會源源不絕。