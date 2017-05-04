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國民黨衝撞鬧場 徐永明貼出 「橄欖球式衝撞」影片
2017-05-04 11:27
〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日續審《前瞻基礎建設特別條例草案》，國民黨立委今日繼續「鬧場」，使得召委高志鵬在會議開始後兩分鐘就直接宣布休息。時代力量立委徐永明稍早在臉書貼出國民黨的衝撞影片，他直言，「國民黨一早橄欖球式衝撞，能為人民把關什麼？」
徐永明表示，國民黨在一早開議時又引爆推擠衝突，宛如在國會議場打橄欖球，意圖攻占主席台癱瘓今日委員會。徐永明批評，國民黨對「前瞻條例」有意見，卻不敢以論述正面對決，只會用暴力阻擋委員會，今早以吹哨鳴笛的方式重複跳針標語，「若要像國民黨這樣當立委，那未免也太簡單了吧」。
徐永明呼籲，國民黨應回歸國會議員的職責，在質詢台上嚴格監督，若只是一昧無厘頭衝撞，他質疑，最後到底能為人民把關什麼？
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