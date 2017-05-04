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永豐金引中資來台 黃國昌質疑炒作大同股價

金管會發現永豐金非法引中資入台，立委黃國昌提出質疑，認為引中資入台可能是炒作大同股票，造成大同股價劇烈震盪。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-05-04  11:13

〔即時新聞／綜合報導〕金管會發現永豐金證香港子公司非法引中資入台，時代力量立委黃國昌今天在立法院提出質疑，認為永豐金引中資入台可能就是炒作大同股票，造成大同股價在半年來劇烈波動。

據《蘋果日報》報導，黃國昌今天早上在立院財委會上提出質疑，永豐金證香港子公司非法引中資入台，是否就是炒作大同股票？因為大同股價從去年9月起，從5元飆漲到今年2月的20元，現在又下跌到10元。黃國昌還說，因為資金大幅進出，才會在這麼短時間造成股價大幅波動。

報導也提到，證期局副局長周惠美表示，因為涉及對市場影響，中資的投資標的不適合對外說明，且投資對股價影響的分析報告已移送檢調，若有違法，無論是內線或不法，投保中心都會啟動求償。

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