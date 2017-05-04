| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄美濃毒品通緝犯拒捕 抱瓦斯桶與警對峙中 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

前瞻進度卡卡 林岱樺：藍營要讓小英520無法當政績

2017-05-04  10:33

〔記者鄭鴻達／台北報導〕前瞻基礎建設建設特別條例草案在國民黨強力杯葛下，審查進度牛步。民進黨立委林岱樺指出，計畫本身，除硬體計畫外，她建議政府在軟體上加碼，完成前瞻最後一哩路，並砲轟立法院國民黨團惡意杯葛，是要讓總統蔡英文在520就職週年時，無法以前瞻作為政績。

對於在野黨指前瞻計畫推出草率、預算金額龐大，甚至有綁樁之嫌，林岱樺指出，綜觀前瞻各項計畫，並非胡亂拼湊，而是各部會及縣市政府積極爭取多年之重要建設，對於延宕多年的建設需求，立法院應謹慎審查，不應僅以預算金額作為膚淺的政治鬥爭理由。

林岱樺表示，對於目前討論的建設項目中，她憂心計畫內容全然屬於硬體，會有前人種樹，卻後無來者享受發展果實，因此透過鋪設基礎建設的過程，一定要促進產業升級，除硬體計畫外，政府應在軟體項目盤整各項需求並提出計畫，完備前瞻計畫最後一哩路。

林岱樺指出，目前審議進度卡關，在野黨立委有許多不錯的建議，但在政治算計下進退失據，不解國民黨立委何以一下要加碼軟體建設，一下卻指控政治綁樁要求退回，惡意杯葛的理由，恐怕就是要讓總統蔡英文在520就職週年時，無法以前瞻條例作為政績。

林岱樺強調，用這種務虛不務實的理由拖延國會運作，難以對選民負責，且每位民代都有優化、補強其論述與內涵之責任，她鄭重呼籲國民黨團放下粗劣的政治盤算，回歸理性，共同坐下來認真討論法案，積極擘劃國家未來發展的需求。

廣告
  • 林岱樺砲轟國民黨團惡意杯葛，是要讓總統蔡英文在520就職週年時，無法以前瞻作為政績。（資料照，記者廖振輝攝）

    林岱樺砲轟國民黨團惡意杯葛，是要讓總統蔡英文在520就職週年時，無法以前瞻作為政績。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設 林岱樺
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：前瞻進度卡卡 林岱樺：藍營要讓小英520無法當政績


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.