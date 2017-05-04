前瞻進度卡卡 林岱樺：藍營要讓小英520無法當政績
2017-05-04 10:33
〔記者鄭鴻達／台北報導〕前瞻基礎建設建設特別條例草案在國民黨強力杯葛下，審查進度牛步。民進黨立委林岱樺指出，計畫本身，除硬體計畫外，她建議政府在軟體上加碼，完成前瞻最後一哩路，並砲轟立法院國民黨團惡意杯葛，是要讓總統蔡英文在520就職週年時，無法以前瞻作為政績。
對於在野黨指前瞻計畫推出草率、預算金額龐大，甚至有綁樁之嫌，林岱樺指出，綜觀前瞻各項計畫，並非胡亂拼湊，而是各部會及縣市政府積極爭取多年之重要建設，對於延宕多年的建設需求，立法院應謹慎審查，不應僅以預算金額作為膚淺的政治鬥爭理由。
林岱樺表示，對於目前討論的建設項目中，她憂心計畫內容全然屬於硬體，會有前人種樹，卻後無來者享受發展果實，因此透過鋪設基礎建設的過程，一定要促進產業升級，除硬體計畫外，政府應在軟體項目盤整各項需求並提出計畫，完備前瞻計畫最後一哩路。
林岱樺指出，目前審議進度卡關，在野黨立委有許多不錯的建議，但在政治算計下進退失據，不解國民黨立委何以一下要加碼軟體建設，一下卻指控政治綁樁要求退回，惡意杯葛的理由，恐怕就是要讓總統蔡英文在520就職週年時，無法以前瞻條例作為政績。
林岱樺強調，用這種務虛不務實的理由拖延國會運作，難以對選民負責，且每位民代都有優化、補強其論述與內涵之責任，她鄭重呼籲國民黨團放下粗劣的政治盤算，回歸理性，共同坐下來認真討論法案，積極擘劃國家未來發展的需求。
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