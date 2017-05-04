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林全車隊遭攔 警將追究妨害公務等責任

2017-05-04  10:35

〔記者邱俊福／台北報導〕行政院長林全乘坐的車隊，今天上午8時許前往行政院的途中，遭大觀自救會成員攔車，轄區北市警大安分局緊急出動快打部隊，以優勢警力排除，對於是否涉及妨害公務、強制與集會遊行法等刑責，警方表示，將調閱監視器進行約談。

警方說，行政院長林全車隊行經北市濟南路三段的巷弄時，遭到10多名大觀自救會成員攔車包圍，保六總隊警員上前制止，隨後動員轄區快打18名警力到場，迅速排除，讓車隊順利離開。

目前警方正檢視監視器畫面，追究違法民眾的相關責任。

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  • 行政院長林全今日上班途中，遭大觀自救會成員攔車，警方將調閱監視器進行約談究責。（資料照，記者陳志曲攝）

    行政院長林全今日上班途中，遭大觀自救會成員攔車，警方將調閱監視器進行約談究責。（資料照，記者陳志曲攝）

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