蔡英文「三新」主張 花媽這麼說…

陳菊認為蔡英文的兩岸「三新」主張，是兩岸關係各自狀況下的新思維。（記者葛祐豪攝）

2017-05-04 10:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕蔡英文總統接受媒體專訪時，拋出「新情勢、新問卷、新模式」的「三新」兩岸關係互動新主張；高雄市長陳菊今早受訪時強調，蔡英文總統拋出善意是好事，不要拒絕往好的方向發展。

所謂的「三新」，簡單來說「新情勢」是中國應採取如何善意的態度，「新問卷」是指兩岸關係不是任何人可以單獨解答的，「新模式」指兩岸在變動中，共同維持和平穩定。

陳菊今天早上受訪時指出，國際情勢不斷變化，蔡英文總統的兩岸關係「三新」主張，是兩岸關係各自狀況下的新思維，這是友善互動的認真思考，希望兩岸異中求同，朝更好的共識發展。

陳菊說，過去國民黨長期執政，如今換民進黨執政，大家應該有新的信心，讓兩岸有更好交流。她強調，「蔡英文總統拋出善意是好事，不要拒絕往好的方向發展。」