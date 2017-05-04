| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄美濃毒品通緝犯拒捕 抱瓦斯桶與警對峙中 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

立院朝野黨鞭協商無共識 前瞻審查停擺

2017-05-04  10:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟6個聯席委員會今繼續審查「前瞻基礎特別條例草案」，但立法院國民黨團強力杯葛，要求「退回」草案。立法院民進黨柯建銘與國民黨團總召廖國棟等人於稍早進行溝通，但雙方無共識，會議仍持續停擺。

柯建銘受訪表示，國民黨團要求退回草案無法接受，至於條文內容如何修正，增加究責、監督機制都可以談，今天議程也不會主動挑釁、動手或激怒藍委，盼雙方保留對話的空間，尋求解套。

柯建銘說，希望大家找到比較有智慧的方式解決，否則僵局持續下去，對國民黨也不見得有益；民進黨在野時對國家經濟發展、增加就業率的擴大建設從沒反對，希望大家對國家發展能有一樣心情，不要用藍綠對立看待。

廖國棟受訪則說，衝突場面兩邊都不樂見，願意看到國家往前發展，但更要一個可行性、效益評估清楚的基礎建設，呼籲行政院接納雅言，將前瞻條例草案帶回去重整一次，跟專家學者、在野黨對話，擬訂出最好且全民共享的前瞻性條例。

廖國棟說，「我們毅力、意志堅定」，希望執政黨看到，他們也同意協商，但是因為協商的氛圍其實還沒到，希望看到民進黨有更多誠意釋出，他也要求國民黨團意志不能削弱，全力以赴替全民把關。

相關影音

廣告
  • 立法院6聯席委員會今日繼續審查前瞻建設條例草案，朝野立委仍爆發推擠衝突。（記者簡榮豐攝）

    立法院6聯席委員會今日繼續審查前瞻建設條例草案，朝野立委仍爆發推擠衝突。（記者簡榮豐攝）

  • 針對國民黨杯葛前瞻建設條例草案審查，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）雖與國民黨立院黨團總召廖國棟（右）溝通，但雙方沒有共識。（資料照，記者簡榮豐攝）

    針對國民黨杯葛前瞻建設條例草案審查，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）雖與國民黨立院黨團總召廖國棟（右）溝通，但雙方沒有共識。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例 前瞻條例 廖國棟 柯建銘
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風燒黃魚
滷味✧椒麻杏鮑菇
韓式小菜✧醃洋蔥
好吃雞腿排怎麼炸？
轉寄

標題：立院朝野黨鞭協商無共識 前瞻審查停擺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.