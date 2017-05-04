立院朝野黨鞭協商無共識 前瞻審查停擺

2017-05-04 10:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟6個聯席委員會今繼續審查「前瞻基礎特別條例草案」，但立法院國民黨團強力杯葛，要求「退回」草案。立法院民進黨柯建銘與國民黨團總召廖國棟等人於稍早進行溝通，但雙方無共識，會議仍持續停擺。

柯建銘受訪表示，國民黨團要求退回草案無法接受，至於條文內容如何修正，增加究責、監督機制都可以談，今天議程也不會主動挑釁、動手或激怒藍委，盼雙方保留對話的空間，尋求解套。

柯建銘說，希望大家找到比較有智慧的方式解決，否則僵局持續下去，對國民黨也不見得有益；民進黨在野時對國家經濟發展、增加就業率的擴大建設從沒反對，希望大家對國家發展能有一樣心情，不要用藍綠對立看待。

廖國棟受訪則說，衝突場面兩邊都不樂見，願意看到國家往前發展，但更要一個可行性、效益評估清楚的基礎建設，呼籲行政院接納雅言，將前瞻條例草案帶回去重整一次，跟專家學者、在野黨對話，擬訂出最好且全民共享的前瞻性條例。

廖國棟說，「我們毅力、意志堅定」，希望執政黨看到，他們也同意協商，但是因為協商的氛圍其實還沒到，希望看到民進黨有更多誠意釋出，他也要求國民黨團意志不能削弱，全力以赴替全民把關。

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