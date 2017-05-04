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林全上班途中遭圍 北市警派快打部隊支援脫困

2017-05-04  09:50

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全今日離開官舍，乘車準備前往行政院辦公時，在路上遭20名民眾包圍，北市警方獲報後派出快打部隊護駕，讓林全車隊能夠順利脫困。

綜合媒體報導，林全車隊稍早行經北市大安區濟南路三段巷弄時，忽有20名大觀自救會成員攔車、包圍，負責維安的保六警察趕緊通知北市警方，北市警派出18名快打警察支援，將民眾一一拉開，讓林全車隊離開，目前已順利進入行政院辦公。

大觀自救會前身為板橋大觀路的榮民之家，2002年北縣府將此處規劃為都市計劃社福用地，並於2016年5月開始強制執行，自此居民便組成自救會進行抗爭。

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  • 林全乘車上班途中遭民眾包圍，北市警派快打部隊支援，狀況已經排除。（資料照，記者簡榮豐攝）

    林全乘車上班途中遭民眾包圍，北市警派快打部隊支援，狀況已經排除。（資料照，記者簡榮豐攝）

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