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廖國棟揚言起身抗暴 反前瞻比照反服貿

2017-05-04  09:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院今日續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，繼昨日敲鑼杯葛後，國民黨立委今日改採「職棒加油」方式繼續鬧場；立法院國民黨團總召廖國棟受訪表示，民進黨要一字不漏通過，國民黨絕對要起身抗暴，國民黨已有很大轉變，身為在野黨必須強力抨擊，將比照當初對方反服貿、反自經區的方式抗爭。

廖國棟說，總統蔡英文急於展現她的領導，將一字不漏加速通過條例，國民黨一定要起身抗暴，除非他們願意講清楚及退回重擬，今日國民黨將繼續延續幾天來的戰力，嚴格把關絕不讓會議進行，「要強行抗爭，不讓議事往前推動！」

廖國棟指出，國民黨一定要堅持到底，連院會也要繼續抗爭下去，否則跟當初民進黨反服貿相比就變成「小巫見大巫」。針對總統蔡英文昨日痛批國民黨在漫無目的杯葛，廖也說，這不是漫無目的，政府沒有好好說清楚，也無經濟效益評估，怎能讓空洞計畫放水。

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  • 國民黨團總召廖國棟表示，反前瞻將比照反服貿持續抗爭。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨團總召廖國棟表示，反前瞻將比照反服貿持續抗爭。（記者陳鈺馥攝）

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2017年5月4日‧星期四‧丁酉年四月初九日
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