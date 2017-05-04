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前瞻條例續審 藍委鳴汽笛喇叭杯葛

立法院經濟委員會4日審查前瞻建設條例草案，藍綠衝突。（記者簡榮豐攝）

2017-05-04  09:26

〔記者楊淳卉／台北報導〕昨天議事空轉一天，立法院經濟六個聯席委員會今繼續審查「前瞻基礎特別條例草案」，立法院國民黨團於會議主席、召委高志鵬宣布開會後，馬上一擁而上至主席台前擺陣，又以吹哨、鳴汽笛喇叭、敲桌等高分貝大鬧會場，藍綠立委也爆發零星拉扯，會議開始僅兩分鐘，高志鵬就宣布休息。

國民黨團昨已以吹哨、敲鑼、打鈸高分貝大鬧會場，要求退回前瞻條例。今國民黨立委改以吹哨、鳴汽笛喇叭杯葛，高喊「錢坑法案、退回重擬」口號，國民黨立委蔣萬安甚至幾度喊到破音。

高志鵬宣布休息後，立院民進黨團總召柯建銘與國民黨團總召廖國棟、國民黨立委賴士葆至會場後方小房間協商。

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  • 立法院經濟委員會4日審查前瞻建設條例草案，藍綠衝突。（記者簡榮豐攝）

    立法院經濟委員會4日審查前瞻建設條例草案，藍綠衝突。（記者簡榮豐攝）

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