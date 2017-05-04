綠委清晨卡位立院 他卻籲藍營「別再操蘇貞昌」

民進黨立委也在上午6時30分「動員」，卻意外操壞前行政院長蘇貞昌。（圖擷取自鄭運鵬臉書）

2017-05-04 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕經過昨天一整天的空轉，立法院經濟6個聯席委員會今天繼續審查「前瞻基礎特別條例草案」；民進黨立委也在上午6時30分「動員」，卻意外操壞前行政院長蘇貞昌？

立委鄭運鵬在臉書上透露，民進黨立委今天一早依舊是6時30分動員，他到了之後先看到立委吳秉叡吃著熱狗，吳看到立委蘇巧慧也到時，則對她說「要請國民黨不要再操蘇貞昌了！」

吳秉叡的一席話，惹得在場人「霧煞煞」，隨後，吳秉叡接著說，「每次0630動員，都要勞動蘇院長開車載巧慧來～」蘇巧慧聽完後則回應，「對啊！駐衛警都看到了」。

這樣的對話讓在場人都相當驚訝；網友見狀後則打氣說，「爸爸真辛苦」、「誰叫女兒是爸爸前世的情人呢～」「大家都辛苦了！加油！」