民代霸氣公布狼師是誰 名嘴轟：有證據證明他做的？
2017-05-04 08:36
高雄市議員蕭永達率先公布狼師姓名。（記者王榮祥攝）
〔即時新聞／綜合報導〕才女作家林奕含自殺身亡，在補教界投下震撼彈，民進黨高雄市議員蕭永達、立委林俊憲，連續兩天召開記者會，公布狼師是教國文的名師陳國星及所作所為，但名嘴陳揮文昨晚就在廣播節目質疑民代是否有證據，證明就是這個補教老師做的！
《中國時報》報導，陳揮文在《飛碟晚餐 陳揮文時間》質疑開記者會的民代，他說：「你說就是這個補教名師某某某，那你的證據是什麼？」他接著指出，應把證據交給檢調，而不是拿來開記者會，陳揮文更砲轟這些民代根本是在搏版面。
陳揮文也質疑檢察官，為何遲遲不動作，任由民代開記者會作秀，讓PTT鄉民把矛頭指向補教名師女兒。陳揮文認為：「若這個補教名師真的傷害女學生，那跟名師的女兒有什麼關係？」
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 補習班追問林奕含案 傳陳星這麼說...
- 林奕含之死 民代指補教師陳星害的
- 學者：串連景點 別讓遊客「路過」
- 騙婚連環套 找「臨演」當婚宴親友 連父母都是假的
- 別偷桃子！ 學童寫卡片溫情勸阻
- 母親節表愛意 台南洋桔梗尚水
- 台版東大寺落腳苗市 徐耀昌支持
- 怪獸食物中毒掛急診 巡演還不能告假
- 驚悚！Met Gala 發現「裝箱裸屍」 警方偵辦中
- 明年「公斤」重新定義 這個產業恐受衝擊
- 獵殺「大王」行動 各方重兵佈陣
- 持續施壓北韓 美軍再射洲際飛彈
- 解剖「大王」》狙擊第一球! 左右投都剋不住
- 販毒換進口車 國產車淪毒品庫
- 千安俱樂部第20席 王勝偉報到
- 看小嫻何守正放閃 阿翔心裡想的竟然是他
- 10槍打死黑幫 判賠443萬
- （影音）萬眾矚目！史蒂芬金《黑塔》正式預告酷炫登場
- 陳建仁、朱敬一國籍錯標中國台灣 中研院：將要求美國科院更正
- 工藝刀作掩護 55把武士刀闖關被扣
- 法務部：狼師犯案 有方向就會辦
- 曖昧高帥男一年 唇顎裂歌手談愛受挫說...
- 新竹難玩難吃？ 縣市政府卯勁推好料
- 台東休閒農業區再進化 評鑑獲佳績
- 法國男神亂倫床戰生母 再計誘多金寡婦
- 長榮女中黃雅祺 三代同堂義剪
- 被爆帶妹上摩鐵 春風竟稱純xx
- 翻臉準備中？ 北韓國營媒體罕見批中
- 酒駕衝撞工程護欄 小黃運將滿臉血被送辦
- 永平工商開課 輔導觀音民宿
- 聯邦銀前4月 每股稅前盈餘0.39元
- 自由廣場》想起99歲先母插管爭議
- NBA季後賽次輪 馬刺主場再戰火箭 今日賽事預告與轉播
- 台幣貶1分 收30.072元
- 高溫達33度午後有雨 明鋒面來襲
- 證券行情表、證券表格
- 俄反對派領袖「綠臉」控訴 普廷害人險失明
- 外籍教練看「大王」》旅美夢不遠 高階1A、2A出發
- 海瑞溫斯頓 浪漫勿忘我
- C肝新藥健保給付再放寬資格
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：民代霸氣公布狼師是誰 名嘴轟：有證據證明他做的？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分