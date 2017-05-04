民代霸氣公布狼師是誰 名嘴轟：有證據證明他做的？

高雄市議員蕭永達率先公布狼師姓名。（記者王榮祥攝）

2017-05-04 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕才女作家林奕含自殺身亡，在補教界投下震撼彈，民進黨高雄市議員蕭永達、立委林俊憲，連續兩天召開記者會，公布狼師是教國文的名師陳國星及所作所為，但名嘴陳揮文昨晚就在廣播節目質疑民代是否有證據，證明就是這個補教老師做的！

《中國時報》報導，陳揮文在《飛碟晚餐 陳揮文時間》質疑開記者會的民代，他說：「你說就是這個補教名師某某某，那你的證據是什麼？」他接著指出，應把證據交給檢調，而不是拿來開記者會，陳揮文更砲轟這些民代根本是在搏版面。

陳揮文也質疑檢察官，為何遲遲不動作，任由民代開記者會作秀，讓PTT鄉民把矛頭指向補教名師女兒。陳揮文認為：「若這個補教名師真的傷害女學生，那跟名師的女兒有什麼關係？」

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