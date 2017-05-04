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陳建仁與朱敬一 國籍獲美國科院正名

2017-05-04  05:54

【駐美特派員曹郁芬／華府三日報導】「美國國家科學院」（United States National Academy of Sciences, NAS）的新聞與公共資訊辦公室3日下午在答覆自由時報的電郵中表示，他們已在網路上更新台灣副總統陳建仁與中研院院士朱敬一的國籍。目前陳建仁與朱敬一的國籍都由中國台灣改為台灣。

美國「美國國家科學院」2日公布今年的院士，副總統陳建仁與中研院院士朱敬一都入選新科NAS外籍院士。但2人在美國國家科學院網站上的國籍卻被標為「中國台灣」（Taiwan, China），在台灣引發極大爭議。

本報記者3日上午以電郵詢問美國國務院及「美國國家科學院」是否了解這項錯誤已引發當事人的抗議，以及資料是否會更新。

「美國國家科學院」的新聞與公共資訊辦公室3日下午2點43分在答覆本報記者的電郵中表示，他們已在官網中更新這2位外籍院士的資料。目前陳建仁與朱敬一2人的國籍資料去掉中國、更名為「台灣」（Taiwan）。

「美國國家科學院」在官網發布最新入選的84名院士及21名外籍院士名單，台灣副總統、中研院院士陳建仁及中研院院士朱敬一，分別以傑出的學術研究貢獻，獲選為美國國家科學院外籍院士。雖然「美國國家科學院」為非政府組織，但經台美之間的外交交涉後，很快地更正了陳、朱2人的國籍資料。

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  • 副總統陳建仁獲選為新科NAS院士。（中研院提供）

    副總統陳建仁獲選為新科NAS院士。（中研院提供）

  • 台灣駐WTO常任代表朱敬一獲選為為新科NAS院士。（中研院提供）

    台灣駐WTO常任代表朱敬一獲選為為新科NAS院士。（中研院提供）

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