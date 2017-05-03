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年改審查 領取遺屬年金需已婚10年
2017-05-03 23:19
〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會今繼續逐條審查「公務人員退休撫卹法草案」。深夜通過配偶領取1/2遺屬年金之資格，由現行的已婚2年延長為10年。
現行領取退休金的軍公教人員若是死亡，其未再婚配偶可領取1/2的遺屬年金；領取條件是婚姻已存續2年以上、年滿55歲。為避免所謂的「粉紅收屍隊」，年改會將遺屬年金下修為1/3，並將領取條件限為婚姻已存續15年以上、年滿65歲，且已領其他年金者，不得再領取遺屬年金。
不過考試院在審查時推翻年改會版本，把遺屬年金恢復為1/2，並將條件放寬為婚姻存續10年以上、年滿55歲，且若已領其他年金，還能折半領取，亦即1/4。
今晚在審查時，民進黨團主張應採年改會版本，婚姻需存續15年以上、年滿65歲，若已領其他年金者，只能擇優領取。
國民黨立委認為，勞保也是55歲就能領取，且平均領取年齡為67歲，不應從55歲拉高到65歲；且現在的婚姻要維持15年以上也不容易。
民進黨最後同意採取已婚10年、滿55歲的領取標準，但堅持已領其他年金者，只能擇優領取。
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相關關鍵字： 公務人員退休撫卹法草案 年改法案 年金改革 遺屬年金
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