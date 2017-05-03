爭取參與WHA 小英推特5度發文向國際喊話
2017-05-03 22:25
世界衛生大會（WHA）22日起在瑞士日內瓦舉行，網路報名8日截止，已進入倒數階段。蔡英文總統今天在推特連發2文。（取自蔡英文推特）
〔記者鍾麗華／台北報導〕世界衛生大會（WHA）22日起在瑞士日內瓦舉行，網路報名8日截止，已進入倒數階段。蔡英文總統今天在推特連發2文，不僅以英文爭取國際社會支持，還首度使用日文，分享台灣在國際醫療上的貢獻。
蔡總統下午先在推特，以日文分享台灣國際醫療衛生貢獻數位攝影展的影片，她並表示，「台灣長期以來，分享自身的知識與經驗，參與國際醫療活動，與醫療環境嚴苛的許多國家共同努力過來，這是台灣對世界的貢獻、台灣的故事」。
蔡總統晚間再以英文發文，分享外交部和衛福部製作的「Leave no one behind（不遺漏任何人）」網站，網站以「全球健康安全需要台灣，台灣需要WHO（世衛組織）」為主軸，介紹台灣的醫療貢獻及多年來參與WHO和WHA的過程，指出台灣盼在國際社會的支持下，可以繼續參與WHA及WHO的會議、機制和相關活動。
為了爭取參與WHA，蔡英文已在推特5度發文，以英日文向國際社會喊話。上週六透過推特發文指出，「不應以任何理由排除台灣參與WHA」；週一則分享一則新聞，提到羅慧夫顱顏基金會及長庚醫院日前赴越南舉辦唇顎裂義診手術，前天分享台灣國際醫療衛生貢獻數位攝影展的影片。
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