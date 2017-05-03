被點名為「戰將」 韓國瑜：直接選我當黨主席

2017-05-03 22:09

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨主席候選人韓國瑜今天走訪金門，對於被柱柱姐點名為「戰將」，韓國瑜表示，既然大家都覺得他很優秀，乾脆直接選他當黨主席就好了；被問及「博弈」的看法，韓強調一定要慎重思考，博弈其實很簡單，就是「境內」、「境外」的問題。

韓國瑜表示，一般都認為博弈會把國人帶到賭博，博弈會遭人抗議，也都是放在境內，如果放在境外，例如「機場」，也許問題就解決啦。

韓國瑜表示，對於博弈不敢作任何評論，也相信金門鄉親有正、反兩面看法，如果未來能當選黨主席，願在這方面多作思考。

國民黨主席洪秀柱日前到金門表示，如果當選黨主席，絕不會放過像韓國瑜這種戰將，一定要讓韓代表國民黨打選戰。

媒體問及韓國瑜被點名的想法，韓國瑜大笑表示，已有很多候選人說要幫他「找工作」，這讓他怎麼選得下去，現在只想專心選黨主席，全力以赴。

韓國瑜表示，現在民心思變，就像美國總統川普，一年前沒有人看好他，以為他只是個出來耍寶的土地開發商，還有菲律賓總統杜特蒂，是50年來第一位出身民答那峨島的總統，過去那種沈悶、宮廷式的黑箱作業，都必須要改。

韓國瑜表示，和金門的感情很親近，不僅岳父是823戰役戰友協會雲林縣分會的會長，過去擔任立委期間，也與金門籍立委李炷烽、陳清寶共同為金門權益發聲。

他指出，金門應朝「特區」發展，扮演中國與台灣間的橋梁，若能當選黨主席，願與黨籍立委加大力度建設金門；相信風水輪流轉，金門的未來一定會越來越好。

韓國瑜在金門先拜會縣議長洪麗萍，中午與地區友人餐敘，下午與縣長陳福海會面，又拜訪資深黨員後返台。