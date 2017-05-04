週報》重量級立委大推！ 比蠻牛還厲害的跑攤補品

端午節到了，身材最具「分量」的立委顏寬恒和蔡易餘，跟我們分享他們的心頭好。（記者臺大翔、沈昱嘉、李惠洲攝）

2017-05-04 07:30

〔記者武純淳／台中報導〕端午節一到，不買顆肉粽來吃，就像過年沒拿到紅包一樣，令人「藍瘦香菇」。不同於飯店粽的豪華氣派，在地立委愛的可是親近庶民的小攤，他們不僅端午節吃，平常跑攤更是一顆在手，吃完後精氣神，比喝蠻牛還厲害！週末生活版這次特別邀請全台立委推薦肉粽愛店，其中最讓人好奇的是，身材最具「分量」的立委顏寬恒和蔡易餘，到底愛吃哪一家呢？

以消波塊話題展現高EQ，意外獲得粉絲關注的台中市立委顏寬恒，魅力直逼老爸顏清標，他說長得好又壯不是沒有原因，除了媽媽的好手藝，就是這家位於沙鹿福安街的無名肉粽店。加入三層肉、菜脯和蝦米的肉粽雖然簡單卻很實在，老客人一定會搭配免費的「洗碗湯」。他從國二吃到現在，肉粽也從15元調整成30元，但還是相當實惠，親切的老板娘珍珍姊更與他成為好友，拜完大甲媽再來這裡已經是一個自然不過的行程，三不五時他也會請助理幫忙購買，一飽口福。

身材壯碩，改走可愛親民路線的嘉義縣立委蔡易餘輸人不輸陣，推薦自小吃到大的朴子阿菊肉粽，對他來說阿菊的存在十分特別，如同在爸爸蔡啟芳手上接下立委棒子一樣，阿菊肉粽也是爸爸推薦給他，讓他從小就瞭解人間美味，阿菊肉粽鄰近朴子配天宮，位於隱密的巷弄內，只有家族三人齊力包粽，產量不多，買不到是常有的事。雖然蔡易餘曾被小英總統暗示應該減個肥，但秉持「長相福泰，必中無疑，對自己有信心」的理念，他說，吃了阿菊肉粽會讓哭臉變笑臉，端午節將近，就吃這一顆吧！

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立委顏寬恒最愛的沙鹿福安街肉粽是古早口味，只有菜脯、蔥酥、豬肉，沒有香菇，可單純品嚐米香與豬肉、菜脯組成的鹹香口感，很唰嘴。（記者李惠洲攝）

沙鹿無名肉粽，攤位無電話，位於台中市沙鹿區福安街63號前。（記者李惠洲攝）

立委蔡易餘推薦的阿菊肉粽，呈現嘉義朴子在地的好味道，米香肉也香，讓肉粽不只好吃，還充滿濃濃人情味。（記者李惠洲攝）