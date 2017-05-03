「前瞻」遭質疑 林全：不能因沒錢就不做公共投資

行政院長林全上任將滿一週年，近日他在接受媒體專訪時表示，他期許自己成為一個用專業來解決國家長期不能解決的問題的行政院長。（資料照，記者林正堃攝）

2017-05-03 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全上任即將滿一週年，外界持續關注政院推出的相關政策以及先前開出的經濟支票能否兌現，近日他在接受媒體專訪時表示，雖然上任以來「處處是困難、很多人要擺平」，但他認為自己接下這個職位就是為了解決問題，他也在訪談中逐一回應外界關心的「前瞻基礎建設」、「一例一休」等問題，並強調對於該做的公共投資不能因為沒錢舉債就不做，而他也自我期許，要成為一個用專業來解決國家長期不能解決的問題的行政院長。

林全近日接受《財訊》雙週刊專訪，針對外界質疑為何要花8800億舉債投資前瞻基礎建設、是不是總統蔡英文逼他的？林全說這沒有什麼要逼的，主要還是看政策合理性，而前瞻基礎建設這個計畫，就財政紀律來說是有好處的。林全指出，改善財政最主要的手段是維持預算規模不成長或緩成長，若把前瞻基礎建設編在年度預算裡，年度預算就會膨脹，所以編特別預算並非是為了舉債方便。林全也提到，這項計畫是要把一些有意義的公共支出早點盤整出來，早點進行規畫、推動。

針對該計畫能帶動多少經濟效益，林全則說建設並不見得都能用「對GDP有多少貢獻」這一類的單一標準來衡量，就像花東地區的來說，其實也牽涉到一些無形的利益價值，以及社會資源長期分配問題。至於為何是選定軌道、水環境、綠能、數位這4項，林全則說，除了選擇爭議少、必要的，在體檢後盡量早點執行，對於有一些社會價值或是未來性的也都有考量。林全也表示，目前外界質疑花很大的錢一定債留子孫，他也理解特別預算本來就會受到嚴格檢視，但《預算法》的精神本來公共投資可以用舉債的，而對於未來有效益的，難道要因為沒錢舉債，就不做嗎？林全認為，如果支出是對國家有幫助的，晚做還不如早做。

針對讓外界質疑聲浪不斷的一例一休是否會修法，林全則說「不可能再修一次」，他強調有些法規其實是有彈性的，問題存在執法上，而一例一休之所以引發這麼多爭論，其實並非是一例一休的問題，而是《勞基法》的新仇舊恨，像是休息日加班的加班費提高一事，語就與很多企業過去沒嚴格遵守勞基法有關。他也指出，《勞基法》原本就不是完美政策，無法讓所有人都滿意，但基本法就是基本法，沒有一個國家會針對不同產業訂定不同規範，不過這不代表《勞基法》就得因此做改變。

林全也指出，接下行政院長這個職位，就是希望用制度、用專業，來解決國家長期不能解決的問題，雖然上任後在許多地方都遇到困難，來自外界的反對意見也特別多，但除了要盡量謙卑的溝通外，在意見聽得差不多後也要下定決心去做。

林全認為，他有對總統蔡英文說過，產業不能只有空洞政策，除了要做公共政策，每個產業的發展也必須兼顧，目前總統也召集產業界一起來開會，希望透過各產業領域的人，深入談談十年、二十年後這個產業應該是怎麼樣的、應該做什麼事情？到現在也已開了10幾場，他也都會與會，希望直接了解業者遇到什麼問題，以及可以如何共同解決。林全也提到，目前府院目前溝通協調沒什麼問題，沒有太大困難。