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郝龍斌到嘉市拜票 「打在地牌」談當年讀嘉中

2017-05-03  21:15

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今晚到嘉市經國新城搶攻眷村票倉，獲得隸屬蕭家班的嘉市農會總幹事黃騰輝等人力挺，超過300多人到場支持。郝致詞時，提到自己曾念過嘉義高中初中部，會說台語是當年讀嘉中時跟同學學的，對嘉義有非常深的感情，大打「在地牌」，與黨員拉近距離。

晚會在經國新城升旗台廣場舉行，郝龍斌由全國農會理事長蕭景田陪同出席，嘉市農會包括理事長劉明澄、總幹事黃騰輝以及多位理監事到場，嘉市議員傅大偉、嘉市商業會理事長蔡隆基、嘉市工業會理事長陳建言等人出席，郝到場時受到支持者熱情歡迎，將會場氣氛拉到最高點。

黃騰輝說，郝龍斌擁有無私無我的胸懷，在黨主席候選人中最能團結國民黨，當選黨主席一定能讓國民黨再次強大。蕭景田也說，郝龍斌在台北市長任內舉辦花博及後續作為，提高農民產值及收益，若當選黨主席一定能帶領國民黨成為像樣的在野黨。

郝龍斌感謝嘉市農會相挺支持，強調農民有需要，傾洪荒之力幫忙。他說，國民黨要強大，領導人要傾聽基層心聲，了解基層問題，未來要如何改革，須凝聚黨員有共同理念、價值觀，他若當選黨主席會用行動力讓民眾覺得國民黨是可依靠的，制衡民進黨，讓國家運作回到正常軌道。

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  • 郝龍斌到嘉市經國新城搶攻眷村票倉。（記者丁偉杰攝）

    郝龍斌到嘉市經國新城搶攻眷村票倉。（記者丁偉杰攝）

  • 郝龍斌提到自己曾念過嘉中初中部，對嘉義有非常深的感情。（記者丁偉杰攝）

    郝龍斌提到自己曾念過嘉中初中部，對嘉義有非常深的感情。（記者丁偉杰攝）

  • 郝龍斌造勢晚會在經國新城廣場舉行。（記者丁偉杰攝）

    郝龍斌造勢晚會在經國新城廣場舉行。（記者丁偉杰攝）

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