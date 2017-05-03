國民黨主席選舉 民調：吳敦義支持度46％

2017-05-03 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將至，艾普羅最新民調指出，在投票率預估最高59％情況下，吳敦義以46％位居第一，但支持度仍未過半，洪秀柱為24.3％排名第二，郝龍斌則為18.8%排名第三。

根據艾普羅民調指出，如扣除「考慮中」、「尚未決定」和「未表態」的比例，重新計算支持度，吳敦義以46.6%領先，其次為洪秀柱24.6%，郝龍斌以19.0%居第三，另外，韓國瑜、詹啟賢、潘維剛的支持度則分別為6.0%、3.4%、0.3%。

該調查為艾普羅民調公司進行的民意調查，調查時間為106年4月27日至30日，調查採用電腦輔助電話調查系統進行，共計完成有效樣本3259份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.7%。