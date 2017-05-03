倫敦馬拉松報名系統 將台灣列為中國一省

倫敦馬拉松報名系統將台灣列為中國一省。（翻攝自倫敦馬拉松報名系統）

2017-05-03 21:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕2018年倫敦馬拉松（Virgin Money London Marathon 2018）報名即將截止，卻發生該馬拉松網路報名系統以「台灣，中國一省」（Taiwan, Province of China）標示我國的情形。外交部表示，已經指示我駐英國代表處向主辦單位表達嚴正立場，並要求立即更正改善。

倫敦馬拉松為世界6大馬拉松之一的馬拉松賽事，是全世界慈善募款金額最高的運動賽事，首屆舉辦以來已募集上億英鎊善款。2018年賽事預計將在明年4月22日舉辦，日前開放報名，至台北時間5月5日凌晨1時截止。

然而該馬拉松網路報名系統中，卻出現以「台灣，中國之一省」（Taiwan, Province of China）不當表示我國國名的情形。外交部昨表示，獲知後已指示我駐英國代表處力洽主辦單位，表達嚴正立場，並要求立即更正改善。外交部並說，外交部和駐外館處對國際間不當稱呼我國一事，一向極為重視，類似情形發生時均立即指示駐館要求更正改善，以全力維護我國家尊嚴。