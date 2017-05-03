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投標廠商異常關聯達8成 經濟部遭糾正

2017-05-03  20:46

〔記者林良昇／台北報導〕監察院今表示，經濟部所屬台電公司等5機關辦理56件採購案，高達8成採購案件投標廠商間疑有異常關聯，顯示經濟部對於所屬機關的異常關聯案件篩選與稽核機制未見成效，監院今糾正經濟部和其所屬台電公司、中油公司、水利署第二河川局。

糾正案文指出，台電公司所屬電力修護處、該處中部分處及台北市區營業處，與中油公司、水利署二河局等5機關，辦理56件採購案，自簽辦採購、招標作業、底價核定、決標，至後續履約及驗收階段，涉有23項政府採購錯誤行為缺失態樣，合計307件次，缺失頻仍，而且多數屬行政院公程會公告多年「政府採購錯誤行為態樣」。

糾正案文也指出，台電公司、中油公司及水利署二河局，雖有採購稽核機制、訂有採購作業內部控制措施，但56件採購案件仍查有高達8成案件的投標廠商間疑有異常關聯，顯示經濟部對於所屬機關的異常關聯案件篩選與稽核機制，未見成效，導致生損及政府採購品質與公平採購程序之虞。

監院財政及經濟委員會今日通過監委李月德、江明蒼、楊美鈴提案，糾正經濟部及所屬台電公司、中油公司及水利署二河局。

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  • 監察院表示，經濟部所屬台電公司等5機關辦理56件採購案，高達8成採購案件投標廠商間疑有異常關聯。圖為監察院。（資料照，記者劉信德攝）

    監察院表示，經濟部所屬台電公司等5機關辦理56件採購案，高達8成採購案件投標廠商間疑有異常關聯。圖為監察院。（資料照，記者劉信德攝）

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