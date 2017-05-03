院士遭列籍「中國台灣」 外交部：已要求美國科院更正
2017-05-03 19:36
〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國家科學院（NAS）昨公布最新院士名單，副總統陳建仁與中研院院士朱敬一入選外籍院士，然而在美國國家科學院網站上，卻驚見兩人的國籍被標為「中國台灣」（Taiwan, China）。外交部今回應此案表示，已電請我駐美代表處向美國國家科學院表達嚴正關切，並要求儘速更正。
美國國家科學院（NAS）昨晚公布2017年最新入選的84名院士及21名外籍院士名單，我國副總統、中研院院士陳建仁及中研院院士朱敬一，以傑出的學術研究貢獻，獲選為美國國家科學院外籍院士。該網站公布名單時，一併標出新院士在選拔期間的所屬機構與國籍，卻驚見陳建仁與朱敬一的所屬國籍，被標記為「中國台灣」（Taiwan, China）。
外交部晚間回應表示，得知該案後已立即電請我駐美國代表處向美國國家科學院表達嚴正關切，並要求儘速更正，同時請美國政府協助。
外交部表示，一向積極注意國際間各政府及民間組織等誤植國名情形，並在獲知後立即要求改正，以正視聽。外交部強調將密切注意此案發展，並適時對外說明。
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