| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》王勝偉千安達陣 中職史上第20人 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

院士遭列籍「中國台灣」 外交部：已要求美國科院更正

2017-05-03  19:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國家科學院（NAS）昨公布最新院士名單，副總統陳建仁與中研院院士朱敬一入選外籍院士，然而在美國國家科學院網站上，卻驚見兩人的國籍被標為「中國台灣」（Taiwan, China）。外交部今回應此案表示，已電請我駐美代表處向美國國家科學院表達嚴正關切，並要求儘速更正。

美國國家科學院（NAS）昨晚公布2017年最新入選的84名院士及21名外籍院士名單，我國副總統、中研院院士陳建仁及中研院院士朱敬一，以傑出的學術研究貢獻，獲選為美國國家科學院外籍院士。該網站公布名單時，一併標出新院士在選拔期間的所屬機構與國籍，卻驚見陳建仁與朱敬一的所屬國籍，被標記為「中國台灣」（Taiwan, China）。

外交部晚間回應表示，得知該案後已立即電請我駐美國代表處向美國國家科學院表達嚴正關切，並要求儘速更正，同時請美國政府協助。

外交部表示，一向積極注意國際間各政府及民間組織等誤植國名情形，並在獲知後立即要求改正，以正視聽。外交部強調將密切注意此案發展，並適時對外說明。

廣告
  • 副總統陳建仁與中研院院士朱敬一入選美國國家科學院院士，國籍卻均被標為中國台灣。（翻攝自美國國家科學院官網）

    副總統陳建仁與中研院院士朱敬一入選美國國家科學院院士，國籍卻均被標為中國台灣。（翻攝自美國國家科學院官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NAS 外交部 朱敬一 美國國家科學院 美國國科院院士 院士 陳建仁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：院士遭列籍「中國台灣」 外交部：已要求美國科院更正


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.