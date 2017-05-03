83％國中生在補習 陳亭妃提案聯署修法防狼師

2017-05-03 23:11

〔記者王捷／台南報導〕才女作家林奕含輕生，在教育界投下震撼彈，陳亭妃調查，現有國中學生就高達83%的學生在補習，她有聽到作家的遺願，目前會對《補習進修教育法》進行提案修法，不過還差5名立委才能提案成功，她會積極找支持者，改善補習班的環境，讓狼師無法生存，不讓下一個受害者出現。

自從女作家自殺後，爆料者越來越多，台南昨日又多出一名數學補教師，被補習班暫時停職，補習、進修教育補習班發生性侵害、性騷擾的憾事還有多少，陳亭妃不敢想像，經過她調查，現有學生在國中階段就高達83%的學生在補習。而補習班老師也是教育國家棟樑的一員，因此補教環境的監督機制應該更加完備，

陳亭妃指出，教育單位、補習班業者負起把關責任，她研議教育部《不適任教育人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法》及《短期補習班設立及管理準則》相關條文內容，提出修正草案，增訂「防狼師條款」，也就是說補習及進修教育師資於聘用前，相關名冊、學經歷證件、身分證明文件影本等基本資料應呈報中央及地方教育行政主管機關核備。

另外，中央及地方教育行政主管機關應建立「不適任系統」，提供所屬或核准立案的學校、補習及進修教育機構、社會公正人士、教育團體指定專人辦理查閱作業。才能減少家長們對補教界環境諸多問題的疑慮，並保障學生受教權和優良補教老師之授課權益。

不過目前陳亭妃已經聯署11位立委，還差5位立委提案才能成功，陳亭妃說，她會積極當說客，讓提案過關。