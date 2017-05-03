| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
泰山企業田中廠起火 4人受困高塔倉庫頂樓 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

83％國中生在補習 陳亭妃提案聯署修法防狼師

2017-05-03  23:11

〔記者王捷／台南報導〕才女作家林奕含輕生，在教育界投下震撼彈，陳亭妃調查，現有國中學生就高達83%的學生在補習，她有聽到作家的遺願，目前會對《補習進修教育法》進行提案修法，不過還差5名立委才能提案成功，她會積極找支持者，改善補習班的環境，讓狼師無法生存，不讓下一個受害者出現。

自從女作家自殺後，爆料者越來越多，台南昨日又多出一名數學補教師，被補習班暫時停職，補習、進修教育補習班發生性侵害、性騷擾的憾事還有多少，陳亭妃不敢想像，經過她調查，現有學生在國中階段就高達83%的學生在補習。而補習班老師也是教育國家棟樑的一員，因此補教環境的監督機制應該更加完備，

陳亭妃指出，教育單位、補習班業者負起把關責任，她研議教育部《不適任教育人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法》及《短期補習班設立及管理準則》相關條文內容，提出修正草案，增訂「防狼師條款」，也就是說補習及進修教育師資於聘用前，相關名冊、學經歷證件、身分證明文件影本等基本資料應呈報中央及地方教育行政主管機關核備。

另外，中央及地方教育行政主管機關應建立「不適任系統」，提供所屬或核准立案的學校、補習及進修教育機構、社會公正人士、教育團體指定專人辦理查閱作業。才能減少家長們對補教界環境諸多問題的疑慮，並保障學生受教權和優良補教老師之授課權益。

不過目前陳亭妃已經聯署11位立委，還差5位立委提案才能成功，陳亭妃說，她會積極當說客，讓提案過關。

廣告
  • 陳亭妃目前提出草案，防範狼師，該修法草案是建立補教老師資料庫及防範機制。（記者王捷翻攝）

    陳亭妃目前提出草案，防範狼師，該修法草案是建立補教老師資料庫及防範機制。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 修法 國中生 狼師 補習 陳亭妃
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：83％國中生在補習 陳亭妃提案聯署修法防狼師


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.