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小英推特第4度向國際喊話 這次用日文

2017-05-03  19:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕世界衛生大會（WHA）月底召開，我仍在等待邀請函，總統蔡英文今天第4度透過推特向國際社會喊話，並首度使用日文，分享衛福部和外交部合辦醫療攝影展宣傳片。據了解，此次日本也向世衛組織（WHO）表達支持台灣參與。

蔡總統下午在推特分享醫療攝影展影片，並以日文發文表示，台灣長期以來，分享自身的知識與經驗，參與國際醫療活動，與醫療環境嚴苛的許多國家共同努力過來，這是台灣對世界的貢獻，「台灣的故事」。

蔡總統4月29日首度透過推特發文，以英文向國際喊話，「不應以任何理由排除台灣參與WHA」。這是蔡總統第4篇在推特發文，並首度以日文書寫。

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  • 世界衛生大會（WHA）月底召開，我仍在等待邀請函，總統蔡英文今天第4度透過推特向國際社會喊話，並首度使用日文，分享衛福部和外交部合辦醫療攝影展宣傳片。（取自蔡英文推特）

    世界衛生大會（WHA）月底召開，我仍在等待邀請函，總統蔡英文今天第4度透過推特向國際社會喊話，並首度使用日文，分享衛福部和外交部合辦醫療攝影展宣傳片。（取自蔡英文推特）

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