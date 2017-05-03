總統府公布原轉會5召集人名單 推動轉型正義

2017-05-03 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今（3日）公布「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」（原轉會）5個主題小組的召集人名單，執行秘書姚人多表示，希望借重5名原住民學者的專業，推動原住民族轉型正義工作。

原轉會主題小組召集人名單如下：

土地小組召集人蔡志偉Awi Mona，賽德克族，現為國立東華大學財經法律研究所副教授。

文化小組召集人林志興Agilasay Pakawyan，卑南族，現為國立臺灣史前文化博物館副館長。

語言小組召集人童春發Masegeseg Z. Gadu，排灣族，現為國立東華大學榮譽教授、中央研究院民族學研究所兼任研究員。

歷史小組召集人林素珍，阿美族，現為國立東華大學族群關係與文化學系副教授。

和解小組召集人謝若蘭，西拉雅族，現為國立東華大學族群關係與文化學系副教授。

姚人多指出，5位召集人都兼具學術專業、文化素養與實務參與經驗，各組預計在6月原轉會會議時提出完整的工作大綱，共同推動原住民族轉型正義工作。