「沒有別的路好走」 詹啟賢：國民黨要痛定思痛

2017-05-03 18:13

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨主席候選人詹啟賢今天出席內湖區 「黨員當家作主」改革座談會。他談到，民進黨已經好整以暇準備好面對挑戰，國民黨不能再像去年重蹈覆轍總統大選「換柱」的狀況，強調黨主席跟總統大選是合二為一，只有好的黨主席將可以2018幫國民黨各地區候選人拉抬聲勢，2020年就可以重返執政，「沒有別的路好走，我們要痛定思痛！」

詹啟賢說，自己走訪全台各地跟基層黨員接觸後有個感觸，發現每個基層黨員都很可敬、可愛，默默出錢、出力，但從未想過要黨的回報，只是希望黨好，「就跟父母看小孩，覺得『你好就好，不要讓我失望』。」然而這幾年因為黨受到卡在族群、意識形態漩渦跟迷思在過去傳統花錢綁樁、利益交換之中，讓基層黨員大失所望。

詹啟賢表示，自己對於黨的發展十分理想，相信總有一天改變的力量，將可以變成黨的主流。他也說，過去九合一選舉會輸，並非各區候選人比民進黨差，而是黨沒有氣勢、好的社會評價，而黨主席去拉抬反而成為候選人包袱。

而幫詹啟賢站台的前立委帥化民說國民黨處境很危險，如蔡政府目前所進行的年金改革鬥的就是軍公教，也就是國民黨的基本盤，「他鬥你賺不了多少錢，我們算過50年才省下4000億元」，強調一年只省下78億元只是總預算的零頭，但所有的目標就是幹掉國民黨。

帥化民也提到，前瞻計畫8800億元都沒有給國民黨執政的縣市首長，就是為了在2018選舉打仗，因為民進黨堅信國民黨垮，沒有一個政黨可以跟民進黨競爭。他試問，國民黨沒有了，中華民國也沒有了，「中華民國也沒有了，你以為大陸在那邊吃飯睡覺」，強調中華民國存在憲法才有「終極統一」，否則就是台獨；大嗆難道抱得住美國、日本的大腿嗎？

帥化民說目前政府鬥蔣介石、蔣經國，都是把愛中華民國，愛台灣好百姓的精神指標抹煞掉，認為是很危險的事情，「如果我們不是中國人，不承認中國文化，我們是甚麼？難道我是日本雜種嗎？」