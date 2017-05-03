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前瞻條例審查無進度 藍綠明天續戰

2017-05-03  18:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院經濟等6個聯席委員會今重新排審「前瞻基礎特別條例草案」，但在國民黨強力杯葛下，議事持續空轉。會議主席，召委高志鵬先是於下午2時半宣布會議時間延至晚間12時，但藍綠仍僵持不下，高志鵬5時35分再次宣布休息、明天早上繼續開會，前瞻條例審查今確定無進度，明天再戰。

委員會今原訂進行「前瞻基礎特別條例草案」大體討論與逐條審查，但國民黨立委在會議開始時，即以要求程序發言等由杯葛，並圍繞在主席台前，以吹哨、敲鑼、打鈸大鬧會場，高志鵬昨也因此4度宣布休息。

針對國民黨杯葛議事，總統蔡英文下午於民進黨中常會表示「接受嚴格審查，但不接受漫無目的的程序拖延」，但立法院國民黨團稍早則召開記者會，反駁蔡總統說法，並堅持退回前瞻條例，否則就要杯葛到底。

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  • 立法院經濟等6個聯席委員會今重新排審「前瞻基礎特別條例草案」，但在國民黨強力杯葛下，議事持續空轉，前瞻條例審查今確定無進度，明天再戰。圖為民進黨團總召柯建銘（左）在場督軍。（記者劉信德攝）

    立法院經濟等6個聯席委員會今重新排審「前瞻基礎特別條例草案」，但在國民黨強力杯葛下，議事持續空轉，前瞻條例審查今確定無進度，明天再戰。圖為民進黨團總召柯建銘（左）在場督軍。（記者劉信德攝）

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