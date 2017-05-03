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肯定我赴WHA決心 台聯再籲以「Taiwan」與會

2017-05-03  17:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕我國迄今仍未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，但衛福部長陳時中強調沒收到邀請函仍會如期與會；對此，台聯前立委周倪安肯定陳時中不屈不撓之精神，並提醒本次各式名牌務必以「Taiwan」而非「Chines Taipei」等名義參與。

周倪安指出，陳時中展現不屈不撓的精神，她表示肯定，以往的WHA，民間團體都會自費組團旁聽，但在馬英九政府執政的八年期間，被矮化為中國台北或中國台灣，甚至連旁聽的民眾都需要雙證件才能辦理旁聽，但都未見我方外交官員抗議。

周倪安表示，台灣醫藥衛生水準世界有目共睹，未能以完全會員身分參與，對世界是一大損失，更何況疾病無國界，台灣不能成為世界衛生組織（WHO）完全會員，除對台灣人民不公平，也讓全球防疫出現大漏洞，值得國際社會重視，國人也更應嚴肅面對。

周倪安強調，台灣不是中國，過去馬政府只要碰到中國就軟趴趴，總統蔡英文不應延續馬的做法，不應完全接受總是讓台灣走不出去的外交部門之「等待」建議，若要點亮台灣，就應以台灣之名加入WHO，蔡總統應強勢領導並積極尋求他國協助，而非苦等中國點頭。

周倪安提醒，在我方辦理WHA各種邀請會議時，各式名牌切勿如往年般使用「Chinese Taipei」或「Chine, Taipei」（法文），並呼籲總統指示外交人員為台灣大力發聲，如此才符合蔡英文在巴拿馬的「President of Taiwan」署名。

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  • 我國迄今仍未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，但衛福部長陳時中強調沒收到邀請函仍會如期與會；台聯前立委周倪安（中）肯定陳時中不屈不撓之精神，並提醒本次各式名牌務必以「Taiwan」而非「Chines Taipei」等名義參與。（資料照，記者簡榮豐攝）

    我國迄今仍未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，但衛福部長陳時中強調沒收到邀請函仍會如期與會；台聯前立委周倪安（中）肯定陳時中不屈不撓之精神，並提醒本次各式名牌務必以「Taiwan」而非「Chines Taipei」等名義參與。（資料照，記者簡榮豐攝）

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