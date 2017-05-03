台商端午聯誼 蔡總統是否出席未定

今年中國台商端午聯誼活動五月底將在桃園舉行，總統蔡英文是否出席，還在評估中。（記者羅沛德攝）

2017-05-03 21:11

〔記者林良昇／台北報導〕今年中國台商端午聯誼活動五月底將在桃園舉行，海基會副秘書長兼發言人李麗珍今表示，本次端午聯誼活動與桃園市政府合辦，邀請函已發出，慣例將邀請行政院長林全參加，至於總統蔡英文是否出席，但還在評估中。

海基會副董事長柯承亨昨晚拜會桃園市長鄭文燦，洽談台商端午聯誼活動事宜；李麗珍今表示，今年台商端午聯誼將於5月31日在桃園舉行，邀請函剛發出，目前還沒進行電話聯繫，會舉辦座談會，了解台商遇到的問題和政府可以協助的部分。

李麗珍也說，有些台商想了解台灣是否有投資環境，海基會上月才安排部分台商前往金門考察，本次安排台商到桃園聯誼，也會有考察桃園投資環境的行程。

李麗珍表示，台商在中國大陸面臨投資、稅制等問題，希望海基會能多蒐集資訊或找專家提供專業意見，台商也希望兩岸盡快恢復過去的制度化交流和協商，也想看看台灣有無投資機會。

媒體詢問，是否和中國競爭台商投資，造成兩岸拉鋸？李麗珍說，海基會並無那樣的想法，政府並無反對台商去中國大陸投資，投資是經濟上的分工考量，台商回台投資十分自然，不用過度政治解讀。

李麗珍指出，海基會深化服務工作，從去年520以來，海基會雖然未到對岸出訪去看台商，但有多利用台商回台時做意見交換，跟台商互動沒有嚴格拘泥於一年三節的台商聯誼活動。

去年蔡總統520就職後首度台商端午聯誼活動，蔡總統有出席參加；李麗珍表示，去年有邀請蔡總統到場，但台商端午聯誼慣例上是由行政院長參加，今年目前不確定蔡總統是否會出席，還在評估。