| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
輕生作家A女姓名禁止揭露？ 衛福部：此案不須隱去 北市光復路下陷封閉 林欽榮：5/5第一階段道路開通 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

遭美註記為「中國台灣籍」 朱敬一：不能接受

2017-05-03  17:23

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣駐WTO常任代表朱敬一獲選為美國國家科學院（NAS）的外籍院士，成為台灣第一位以社會科學研究領域獲此殊榮的科學家。接獲得獎消息，人在瑞士的朱敬一稍早透過在臉書指出，「昨晚收到通知，有點surprise，但是當然還是很高興」。不過對於國籍被註記為中國台灣，他表示不能接受。

美國國家科學院成立於1863年，是歷史悠久的非營利學術機構，長久以來對於美國政府的教育、福利、科學等政策提供建言，有崇高的社會聲望與全球學術影響力。

NAS於美東時間2日晚間公布今年入選的院士名單，副總統陳建仁與朱敬一兩人同時獲選為外籍院士，是2005年中研院院士陳定信獲獎後，再度有台灣籍科學家獲此殊榮。

不過根據美國國家科學院公布的資料，兩人的國籍註記為中國台灣（Taiwan , China），對此，人在瑞士的朱敬一稍早回覆記者的郵件時表示，國籍被標示「中國台灣」當然無法接受。而據他了解，以前台灣籍獲選的外籍院士，國籍標示並不是如此。他表示會進一步瞭解、溝通。

中研院稍早也表示，將透過相關管道要求美國國家科學院更正。

廣告
  • 人在瑞士的朱敬一稍早回覆記者的郵件時表示，國籍被標示「中國台灣」當然無法接受。而據他了解，以前台灣籍獲選的外籍院士，國籍標示並不是如此。他表示會進一步瞭解、溝通。（中研院提供）

    人在瑞士的朱敬一稍早回覆記者的郵件時表示，國籍被標示「中國台灣」當然無法接受。而據他了解，以前台灣籍獲選的外籍院士，國籍標示並不是如此。他表示會進一步瞭解、溝通。（中研院提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NAS 朱敬一 美國國科院院士
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：遭美註記為「中國台灣籍」 朱敬一：不能接受


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.