遭美註記為「中國台灣籍」 朱敬一：不能接受

2017-05-03 17:23

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣駐WTO常任代表朱敬一獲選為美國國家科學院（NAS）的外籍院士，成為台灣第一位以社會科學研究領域獲此殊榮的科學家。接獲得獎消息，人在瑞士的朱敬一稍早透過在臉書指出，「昨晚收到通知，有點surprise，但是當然還是很高興」。不過對於國籍被註記為中國台灣，他表示不能接受。

美國國家科學院成立於1863年，是歷史悠久的非營利學術機構，長久以來對於美國政府的教育、福利、科學等政策提供建言，有崇高的社會聲望與全球學術影響力。

NAS於美東時間2日晚間公布今年入選的院士名單，副總統陳建仁與朱敬一兩人同時獲選為外籍院士，是2005年中研院院士陳定信獲獎後，再度有台灣籍科學家獲此殊榮。

不過根據美國國家科學院公布的資料，兩人的國籍註記為中國台灣（Taiwan , China），對此，人在瑞士的朱敬一稍早回覆記者的郵件時表示，國籍被標示「中國台灣」當然無法接受。而據他了解，以前台灣籍獲選的外籍院士，國籍標示並不是如此。他表示會進一步瞭解、溝通。

中研院稍早也表示，將透過相關管道要求美國國家科學院更正。